Раковина как новая — 10 минут утром, и ваши трубы скажут спасибо

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, как быстро раковина теряет блеск, а в кухне или ванной появляется неприятный запах? Причина — накопление жира, мыла и других остатков, которые каждый день попадают в слив. Но сантехники уверяют: есть одна утренняя привычка, которая способна решить проблему до того, как она вообще возникнет.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Почему это важно

Раковина — одно из самых используемых мест в доме. Через неё ежедневно проходит не только вода, но и остатки еды, жир, средства гигиены. Без регулярного ухода на стенках труб накапливаются отложения, из-за которых появляются пятна, запахи и даже засоры. Всё это не только портит внешний вид, но и сокращает срок службы сантехники.

Поддержание чистоты — это не только про эстетику. Это про гигиену, уют и здоровье всей семьи.

Советы от сантехников: "утренний макияж" для раковины

Секрет в том, чтобы каждое утро, ещё до начала дня, наливать в слив простую смесь. Все ингредиенты — натуральные, безопасные и уже есть у вас на кухне. Эта привычка займёт не больше 15 минут, но результат удивит.

"Смесь горячей воды, пищевой соды и уксуса очищает, дезинфицирует и устраняет запахи — и всё это без химии", — говорят специалисты.

Как это сделать правильно

Следуйте пошаговой инструкции:

Вскипятите около пол-литра воды (можно пока варится кофе).

Насыпьте полстакана соды прямо в слив.

Сразу же влейте чашку белого уксуса. Начнётся реакция — это хорошо!

Подождите 10-15 минут, не смывая — пусть смесь поработает.

Завершите процесс, медленно вылив кипяток в слив.

Что изменится

Через несколько дней вы заметите, как:

исчез неприятный запах,

раковина стала сиять,

слив работает быстрее и тише.

Регулярное выполнение этой процедуры защищает трубы от засоров, уменьшает потребность в химии и избавляет от необходимости звать мастера. Это простое, доступное и экологичное решение на каждый день.

Уточнения

Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.



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