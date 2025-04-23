Раковина как новая — 10 минут утром, и ваши трубы скажут спасибо

Вы замечали, как быстро раковина теряет блеск, а в кухне или ванной появляется неприятный запах? Причина — накопление жира, мыла и других остатков, которые каждый день попадают в слив. Но сантехники уверяют: есть одна утренняя привычка, которая способна решить проблему до того, как она вообще возникнет.
Раковина — одно из самых используемых мест в доме. Через неё ежедневно проходит не только вода, но и остатки еды, жир, средства гигиены. Без регулярного ухода на стенках труб накапливаются отложения, из-за которых появляются пятна, запахи и даже засоры. Всё это не только портит внешний вид, но и сокращает срок службы сантехники.
Поддержание чистоты — это не только про эстетику. Это про гигиену, уют и здоровье всей семьи.
Секрет в том, чтобы каждое утро, ещё до начала дня, наливать в слив простую смесь. Все ингредиенты — натуральные, безопасные и уже есть у вас на кухне. Эта привычка займёт не больше 15 минут, но результат удивит.
"Смесь горячей воды, пищевой соды и уксуса очищает, дезинфицирует и устраняет запахи — и всё это без химии", — говорят специалисты.
Следуйте пошаговой инструкции:
Через несколько дней вы заметите, как:
Регулярное выполнение этой процедуры защищает трубы от засоров, уменьшает потребность в химии и избавляет от необходимости звать мастера. Это простое, доступное и экологичное решение на каждый день.
Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.