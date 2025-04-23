Ваш фритюр плачет от счастья — вы просто не знали про это средство

Вы когда-нибудь думали, что обычный кетчуп может стать героем на вашей кухне? А ведь именно он помогает справиться с жиром, который намертво прилипает к стенкам аэрофритюрницы.
Этот кулинарный лайфхак — настоящее спасение для тех, кто устал от долгих и бесполезных попыток оттереть нагар. Всё дело в кислотах, содержащихся в кетчупе: уксусной и лимонной. Они деликатно разъедают даже самые стойкие загрязнения, не повреждая покрытие прибора.
Как очистить стеклянную панель:
Как очистить корзину аэрофритюрницы:
Такой способ работает быстро, не требует дорогой химии и идеально подходит для регулярного ухода. К тому же, кетчуп, в отличие от агрессивных чистящих средств, безопасен при попадании на пищевые поверхности.
Теперь у вас есть проверенный метод, который сэкономит время и силы, а фритюрница снова будет радовать хрустящей картошечкой — без запаха вчерашнего масла.
Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.