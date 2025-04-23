Ваш фритюр плачет от счастья — вы просто не знали про это средство

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь думали, что обычный кетчуп может стать героем на вашей кухне? А ведь именно он помогает справиться с жиром, который намертво прилипает к стенкам аэрофритюрницы.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Аэрогриль

Этот кулинарный лайфхак — настоящее спасение для тех, кто устал от долгих и бесполезных попыток оттереть нагар. Всё дело в кислотах, содержащихся в кетчупе: уксусной и лимонной. Они деликатно разъедают даже самые стойкие загрязнения, не повреждая покрытие прибора.

Как очистить стеклянную панель:

Обильно нанесите кетчуп на загрязнённую поверхность и немного посолите.

Оставьте на 15-20 минут, чтобы кислоты начали действовать.

Сотрите смесь бумажным полотенцем или салфеткой.

Протрите влажной тканью для финальной чистоты.

Как очистить корзину аэрофритюрницы:

Покройте внутреннюю часть корзины слоем кетчупа.

Возьмите щётку с мягкой щетиной (или зубную) и аккуратно протрите загрязнённые участки.

Тщательно промойте тёплой водой.

Такой способ работает быстро, не требует дорогой химии и идеально подходит для регулярного ухода. К тому же, кетчуп, в отличие от агрессивных чистящих средств, безопасен при попадании на пищевые поверхности.

Теперь у вас есть проверенный метод, который сэкономит время и силы, а фритюрница снова будет радовать хрустящей картошечкой — без запаха вчерашнего масла.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).



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