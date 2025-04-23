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Ваш фритюр плачет от счастья — вы просто не знали про это средство

1:29
Недвижимость

Вы когда-нибудь думали, что обычный кетчуп может стать героем на вашей кухне? А ведь именно он помогает справиться с жиром, который намертво прилипает к стенкам аэрофритюрницы.

Аэрогриль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Аэрогриль

Этот кулинарный лайфхак — настоящее спасение для тех, кто устал от долгих и бесполезных попыток оттереть нагар. Всё дело в кислотах, содержащихся в кетчупе: уксусной и лимонной. Они деликатно разъедают даже самые стойкие загрязнения, не повреждая покрытие прибора.

Как очистить стеклянную панель:

  • Обильно нанесите кетчуп на загрязнённую поверхность и немного посолите.
  • Оставьте на 15-20 минут, чтобы кислоты начали действовать.
  • Сотрите смесь бумажным полотенцем или салфеткой.
  • Протрите влажной тканью для финальной чистоты.

Как очистить корзину аэрофритюрницы:

  • Покройте внутреннюю часть корзины слоем кетчупа.
  • Возьмите щётку с мягкой щетиной (или зубную) и аккуратно протрите загрязнённые участки.
  • Тщательно промойте тёплой водой.

Такой способ работает быстро, не требует дорогой химии и идеально подходит для регулярного ухода. К тому же, кетчуп, в отличие от агрессивных чистящих средств, безопасен при попадании на пищевые поверхности.

Теперь у вас есть проверенный метод, который сэкономит время и силы, а фритюрница снова будет радовать хрустящей картошечкой — без запаха вчерашнего масла.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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