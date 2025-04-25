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Вы всё ещё пылесосите неправильно: 5 ошибок, которые портят ваш пол и технику

2:26
Недвижимость

На первый взгляд кажется, что пылесос — самый простой способ навести порядок. Однако специалисты по профессиональной уборке уверены: большинство людей используют его неправильно, а ошибки в технике и уходе за самим прибором приводят к тому, что уборка становится неэффективной, техника выходит из строя, а покрытия изнашиваются быстрее.

Пылесос
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пылесос

Не торопитесь: пылесос не любит суеты

Многие совершают одну из самых банальных, но разрушительных ошибок — проходят по полу с пылесосом слишком быстро. Эксперты утверждают, что в таком темпе техника просто не успевает собрать грязь и волосы, особенно с ковровых покрытий. Замедлите движение — и вы удивитесь, сколько пыли всё это время оставалось на поверхности.

Пылесосу тоже нужен уход

Регулярная очистка фильтров, роликов и мешков — не каприз, а базовое условие качественной уборки. По словам специалистов, забитые фильтры снижают мощность всасывания, а значит, вы будете тратить больше времени и сил, получая всё менее заметный результат. Переход на "обслуживание по остаточному принципу" оборачивается преждевременной поломкой техники.

Один и тот же маршрут — плохая стратегия

Одна из типичных ошибок — движение пылесосом только в одну сторону. Система уборки должна быть перекрестной: специалисты рекомендуют менять направление — это помогает приподнимать волокна ковра и удалять глубоко осевшую пыль. Такой подход значительно повышает эффективность уборки.

Насадки имеют значение

Использование неподходящих насадок — не просто досадная оплошность. Это может привести к царапинам на деревянных полах или повреждению коврового ворса. Профессионалы напоминают: насадки с мягкой щетиной подходят для ковров, а для твердых поверхностей важно отключать вращающиеся валики, чтобы не повредить деликатные покрытия.

Убирать нужно до того, как станет видно

Многие считают, что уборка нужна только тогда, когда пол выглядит грязным. Однако загрязнения — пыль, шерсть, масла — начинают разрушать материалы задолго до того, как становятся заметны. Пренебрежение регулярной уборкой не только сокращает срок службы полов, но и ухудшает качество воздуха в доме, особенно если у вас есть ковры или домашние животные.

Уточнения

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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