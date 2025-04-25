Ремонт за копейки, который выглядит на миллионы: дизайнеры раскрыли главный секрет

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы удивитесь, но эффект "дорогого ремонта" создаётся не суммами, а выбором правильных материалов. Современные технологии позволяют воплотить интерьер мечты с минимальными затратами — главное, знать, какие решения работают на внешний вид, а не на ценник.

Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ремонт

Имитируйте, но со вкусом

Вместо настоящего дубового паркета дизайнеры часто используют виниловые покрытия с фотопечатью. Они настолько точно воспроизводят текстуру дерева, камня или даже латунных вставок, что отличить их с первого взгляда почти невозможно. Особенно выигрышно они смотрятся при укладке ёлочкой или диагональю, создавая впечатление ручной работы. Цена — в десятки раз ниже оригинала.

Стены, как у арт-галереи

Акриловая декоративная штукатурка — ещё одно средство визуального обмана. Если добавить в неё кварцевую пыль или металлизированные пигменты, поверхность начинает напоминать гранит, бронзу или шелк. Её хаотичное нанесение создаёт глубину и фактуру, характерную для дорогостоящих фресок. Одной акцентной стены бывает достаточно, чтобы изменить восприятие всего интерьера.

Бюджетная мебель, как из салона

МДФ-фасады, оклеенные ПВХ-плёнкой с 3D-эффектом, — альтернатива дорогой итальянской кухне. Такая пленка устойчива к влаге, механическим повреждениям и жиру, при этом стоит в несколько раз дешевле глянцевой эмали или массива. Алюминиевые кромки усиливают эффект дороговизны.

Мрамор, которого не было

Тем, кто мечтает о каменной столешнице, стоит обратить внимание на искусственный кварц. Он визуально неотличим от мрамора, но легче в монтаже и дешевле в три раза. Клеится он на гипсокартон, а швы легко скрываются силиконом в тон.

Лёгкий камень — тяжёлый эффект

Гибкий камень — материал из песчаника на текстильной основе — легко клеится, словно обои. При этом выглядит как натуральный кирпич, сланец или старая штукатурка. Его вес в 10 раз меньше, чем у плитки, и не требует идеально ровных стен. Это идеальный способ добавить интерьеру "аристократичности" без больших затрат.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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