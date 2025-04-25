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Ваш умный телевизор следит за вами: как остановить скрытый сбор данных

1:47
Недвижимость

Возможно, вы не подозреваете, но ваш телевизор активно следит за тем, что вы смотрите. Современные устройства с умной функцией используют данные о ваших предпочтениях для различных целей, включая таргетированную рекламу и улучшение рекомендаций.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Телевизор

Что делает устройство

Многие современные телевизоры оснащены скрытыми опциями, которые анализируют то, что вы смотрите, даже если вы не используете приложения. Эти устройства отслеживают ваши интересы и предпочтения, чтобы предлагать более персонализированные предложения, но об этом часто не уведомляют.

Кроме того, собранные данные могут отправляться напрямую производителю без вашего ведома, что поднимает вопросы конфиденциальности.

Как это вас касается

Такие данные, как ваши просмотры, могут быть использованы для рекламных целей и даже переданы третьим лицам, которых вы не знаете. Это создает потенциальные риски утечек информации, и ваше личное пространство становится доступным рекламным компаниям.

Особенно настораживает тот факт, что собранные данные могут храниться годами, и никто не может точно сказать, как они будут использованы в будущем. Важно учитывать, что если у вас есть дети, их действия тоже могут быть зафиксированы и использованы без вашего ведома.

Как прекратить слежку

Чтобы остановить сбор данных, зайдите в меню телевизора и отключите опцию сбора информации о просмотрах в разделе конфиденциальности. Если такой опции нет, самое простое решение — отключить телевизор от интернета, когда он не используется. Это прекратит передачу данных на серверы, лишая устройства возможности собирать информацию.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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