Украшение, которое превращает квартиру в мини-дворец — многие забыли о нём

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда-то лепной декор считался признаком аристократического богатства. Сегодня — это стильное решение, доступное каждому. Благодаря современным материалам и технологиям, лепнина из символа роскоши превратилась в универсальный инструмент для преображения интерьера.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Renata3, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лепнина в интерьере

Почему лепнина снова в моде

Многие до сих пор думают, что лепнина — это исключительно про белые узоры на потолках дворцов. На самом деле, это миф. Сейчас она может быть любой формы, цвета и стиля — и при этом не разорит ваш бюджет. От изящных молдингов до роскошных каминных порталов — лепнина вписывается в самые разные интерьеры.

Материалы: не только гипс

Гипс — классика жанра. Он экологичен, "дышит" и придает интерьеру особую глубину. Но стоит дороже и требует мастерской работы.

Полиуретан — лидер современного декора. Прочный, влагостойкий и почти неотличим от гипса. Подходит для влажных помещений, легко окрашивается.

Пенопласт — вариант для тех, кто хочет просто и быстро. Он легкий и дешевый, но менее долговечный и требует аккуратного обращения.

Как не переборщить

Даже самый красивый орнамент может испортить интерьер, если его слишком много. Просторные комнаты и высокие потолки — идеальная среда для масштабных решений. А вот в небольших квартирах лучше ограничиться акцентными деталями. Главное — сохранять чувство меры и не забывать про баланс.

Декор для всех стилей

Цветочные мотивы, геометрические формы, античные узоры — лепнина легко впишется и в классику, и в минимализм. Она может подчеркнуть статус, создать уют или стать неожиданной фишкой интерьера. Всё зависит от фантазии и правильного подхода.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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