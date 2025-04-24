Украшение, которое превращает квартиру в мини-дворец — многие забыли о нём

Когда-то лепной декор считался признаком аристократического богатства. Сегодня — это стильное решение, доступное каждому. Благодаря современным материалам и технологиям, лепнина из символа роскоши превратилась в универсальный инструмент для преображения интерьера.
Многие до сих пор думают, что лепнина — это исключительно про белые узоры на потолках дворцов. На самом деле, это миф. Сейчас она может быть любой формы, цвета и стиля — и при этом не разорит ваш бюджет. От изящных молдингов до роскошных каминных порталов — лепнина вписывается в самые разные интерьеры.
Даже самый красивый орнамент может испортить интерьер, если его слишком много. Просторные комнаты и высокие потолки — идеальная среда для масштабных решений. А вот в небольших квартирах лучше ограничиться акцентными деталями. Главное — сохранять чувство меры и не забывать про баланс.
Цветочные мотивы, геометрические формы, античные узоры — лепнина легко впишется и в классику, и в минимализм. Она может подчеркнуть статус, создать уют или стать неожиданной фишкой интерьера. Всё зависит от фантазии и правильного подхода.
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").
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