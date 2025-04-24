Вместо стен — невесомые перегородки: как стекло спасает тёмные квартиры

Что, если одна деталь способна кардинально изменить восприятие пространства? Стеклянные перегородки уверенно вышли за пределы офисов и стали находкой для современных квартир и частных домов.
Эти конструкции создают ощущение простора, не мешают свету проникать вглубь помещения и при этом зонируют пространство. Особенно удачно они вписываются в квартиры с неудачной планировкой, дефицитом естественного освещения или маленькой площадью.
Чаще всего их ставят:
Варианты разнообразны:
Прозрачные перегородки идеально сочетаются с хай-теком и скандинавским стилем. Рифлёные или цветные стеклоблоки оживляют детские, а витражи, мозаики и подсветка — добавляют индивидуальности. Хотите японский стиль? Поставьте перегородки-сёдзи. Лофт? Пожалуйста — стекло отлично смотрится в индустриальных интерьерах.
Они решаемы:
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!