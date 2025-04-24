Вместо стен — невесомые перегородки: как стекло спасает тёмные квартиры

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Что, если одна деталь способна кардинально изменить восприятие пространства? Стеклянные перегородки уверенно вышли за пределы офисов и стали находкой для современных квартир и частных домов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by MaarsLivingWalls, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стеклянная перегородка

Зачем они нужны

Эти конструкции создают ощущение простора, не мешают свету проникать вглубь помещения и при этом зонируют пространство. Особенно удачно они вписываются в квартиры с неудачной планировкой, дефицитом естественного освещения или маленькой площадью.

Чаще всего их ставят:

Между коридором и гостиной — визуально расширяет узкие пространства.

Между кухней и зоной отдыха — запахи и влага остаются на месте.

В гардеробных и санузлах — модное, пусть и спорное решение.

Для отделения домашнего кабинета.

Какие бывают

Варианты разнообразны:

Стационарные — от пола до потолка, надёжно закреплённые направляющими.

Раздвижные — сдвигаются в сторону или складываются гармошкой.

Мобильные — легко перемещаются, создавая новые сценарии жизни.

По материалу — это безопасное закалённое стекло или многослойный триплекс с плёнкой.

Каркасы — алюминиевые, а если хочется минимализма — цельностеклянные конструкции с почти невидимыми швами.

Стиль — на любой вкус

Прозрачные перегородки идеально сочетаются с хай-теком и скандинавским стилем. Рифлёные или цветные стеклоблоки оживляют детские, а витражи, мозаики и подсветка — добавляют индивидуальности. Хотите японский стиль? Поставьте перегородки-сёдзи. Лофт? Пожалуйста — стекло отлично смотрится в индустриальных интерьерах.

Плюсы очевидны

Свет: даже в комнатах без окон станет светлее.

Экономия пространства: тоньше, чем любые другие конструкции.

Лёгкий монтаж и экологичность.

Подходит под любой стиль.

А минусы

Они решаемы:

Хрупкость? Стекло теперь в 5-7 раз прочнее.

Уход? Современные средства без абразивов делают всё просто.

Нет уединения? Зато есть матовое стекло, шторы и электрохромные модели.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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