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Вместо стен — невесомые перегородки: как стекло спасает тёмные квартиры

2:18
Недвижимость

Что, если одна деталь способна кардинально изменить восприятие пространства? Стеклянные перегородки уверенно вышли за пределы офисов и стали находкой для современных квартир и частных домов.

Стеклянная перегородка
Фото: https://commons.wikimedia.org by MaarsLivingWalls, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стеклянная перегородка

Зачем они нужны

Эти конструкции создают ощущение простора, не мешают свету проникать вглубь помещения и при этом зонируют пространство. Особенно удачно они вписываются в квартиры с неудачной планировкой, дефицитом естественного освещения или маленькой площадью.

Чаще всего их ставят:

  • Между коридором и гостиной — визуально расширяет узкие пространства.
  • Между кухней и зоной отдыха — запахи и влага остаются на месте.
  • В гардеробных и санузлах — модное, пусть и спорное решение.
  • Для отделения домашнего кабинета.

Какие бывают

Варианты разнообразны:

  • Стационарные — от пола до потолка, надёжно закреплённые направляющими.
  • Раздвижные — сдвигаются в сторону или складываются гармошкой.
  • Мобильные — легко перемещаются, создавая новые сценарии жизни.
  • По материалу — это безопасное закалённое стекло или многослойный триплекс с плёнкой.
  • Каркасы — алюминиевые, а если хочется минимализма — цельностеклянные конструкции с почти невидимыми швами.

Стиль — на любой вкус

Прозрачные перегородки идеально сочетаются с хай-теком и скандинавским стилем. Рифлёные или цветные стеклоблоки оживляют детские, а витражи, мозаики и подсветка — добавляют индивидуальности. Хотите японский стиль? Поставьте перегородки-сёдзи. Лофт? Пожалуйста — стекло отлично смотрится в индустриальных интерьерах.

Плюсы очевидны

  • Свет: даже в комнатах без окон станет светлее.
  • Экономия пространства: тоньше, чем любые другие конструкции.
  • Лёгкий монтаж и экологичность.
  • Подходит под любой стиль.

А минусы

Они решаемы:

  • Хрупкость? Стекло теперь в 5-7 раз прочнее.
  • Уход? Современные средства без абразивов делают всё просто.
  • Нет уединения? Зато есть матовое стекло, шторы и электрохромные модели.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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