4 ошибки в интерьере после которых вы проклянёте уборку в квартире

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уборка вашей квартиры может стать действительно изнурительной и сложной, если вы допустите ошибки в дизайне интерьера. Рассказали о самых распространенных из них.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Пылесос

Много открытых поверхностей

Если в помещении мало шкафов, но много столиков и полочек, то визуально у вас всегда будет беспорядок. А еще в таких местах бывает много пыли. Лучше выбирать закрытое хранение.

Использование плохоотмываемых материалов

Чтобы было легче убирать, для стен выбирайте стойкие краску или обои, которые можно протирать влажной тряпкой.

Диван лучше брать со съемными чехлами. Их легко можно постирать вручную или в машинке.

Много рельефа

Детали интерьера с рельефной поверхностью трудны в уходе. Пыль и грязь скапливаются в углублениях, требуя длительной и трудоемкой уборки.

Однотонный декор

Дизайн интерьера Анастасия Макарова советует отказаться от однотонных столешниц и выбрать варианты декора с небольшими вкраплениями. Чем более пестрый будет рисунок на столешнице, тем меньше там будет видна грязь, пишет "СЭ".

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.