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4 ошибки в интерьере после которых вы проклянёте уборку в квартире

1:12
Недвижимость

Уборка вашей квартиры может стать действительно изнурительной и сложной, если вы допустите ошибки в дизайне интерьера. Рассказали о самых распространенных из них.

Пылесос
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пылесос

Много открытых поверхностей

Если в помещении мало шкафов, но много столиков и полочек, то визуально у вас всегда будет беспорядок. А еще в таких местах бывает много пыли. Лучше выбирать закрытое хранение.

Использование плохоотмываемых материалов

Чтобы было легче убирать, для стен выбирайте стойкие краску или обои, которые можно протирать влажной тряпкой.

Диван лучше брать со съемными чехлами. Их легко можно постирать вручную или в машинке.

Много рельефа

Детали интерьера с рельефной поверхностью трудны в уходе. Пыль и грязь скапливаются в углублениях, требуя длительной и трудоемкой уборки.

Однотонный декор

Дизайн интерьера Анастасия Макарова советует отказаться от однотонных столешниц и выбрать варианты декора с небольшими вкраплениями. Чем более пестрый будет рисунок на столешнице, тем меньше там будет видна грязь, пишет "СЭ".

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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