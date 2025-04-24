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Стильные идеи для украшения сада, которые легко повторить

2:01
Недвижимость

Хотите оживить сад, не тратя много времени и денег? Есть простые и стильные идеи, которые легко повторить. Все, что нужно — немного фантазии и пара недорогих материалов.

Декоративная отсыпка
Фото: commons.wikimedia.org by Ludi Ling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Декоративная отсыпка

Камни, галька и гравий

Речная галька и крупные камни мгновенно придают участку ухоженный и завершённый вид. Выделите ими клумбы, дорожки, края водоёмов — сад станет структурированнее. Это решение особенно эффектно в японском стиле: немного камней, мха и чистых линий — и у вас уже уголок спокойствия и вдохновения.

Светодиодная подсветка

Замените уличные фонари светодиодной лентой. Проведите её вдоль дорожек или окантовок клумб — ночью ваш сад будет выглядеть волшебно. Плавное освещение делает передвижение комфортным и создаёт эффект вау.

Растения, которые можно переносить

Горшки, ящики, кашпо и даже старые лейки — отличные "мобильные" украшения для сада. Поставьте их на стремянку или стеллаж — и у вас уже есть стильное зонирование. А в случае ненастья любимые растения можно унести в дом.

Добавьте подвесные кашпо с лавандой в зоне отдыха — её аромат расслабляет и наполняет сад атмосферой южного лета.

Шлакоблоки — нестандартный декор

Идея, которая выглядит оригинально и делается за пару часов: клумбы из шлакоблоков. Можно "утопить" их в землю или выстроить вертикальные композиции — такая конструкция выглядит как арт-объект и почти не занимает места.

Гирлянды и скульптуры

Гирлянды с ретро-лампочками — это уютные летние вечера под звёздами. Развесьте их над террасой или между деревьями — атмосфера волшебства обеспечена.

А если заменить привычные фигурки на необычные скульптуры или предметы "из дома", ваш сад заиграет новыми красками.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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