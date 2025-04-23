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Почему ваша посудомойка не справляется с банками и как вернуть им блеск за 30 минут

2:30
Недвижимость

Вы когда-нибудь доставали из посудомоечной машины банки или стаканы с мутной, молочной плёнкой, которая не смывается даже после второго круга? Причина может быть не в машине, а в мелочах, на которые никто не обращает внимания.

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

Почему посуда мутнеет после мойки: главные причины

Эксперты утверждают: чаще всего виновата жёсткая вода, богатая минеральными солями. Кальций и магний при высоких температурах оседают на стекле, создавая стойкий налёт.

Но не только состав воды влияет на результат. Среди частых ошибок: неправильная загрузка посудомоечной машины, недостаток ополаскивателя, рассыпавшаяся соль, плохо закрученный контейнер с солью или переполненный отсек с моющим средством.

Если все это происходит регулярно, мутный налёт становится хронической проблемой, а не случайностью.

Как восстановить блеск: домашние средства, которые действительно работают

Вместо того чтобы смириться с потускневшими бокалами, можно быстро вернуть им прозрачность. Вот проверенные способы.

Уксус + вода (1:1). Нагрейте уксус в микроволновке, смешайте с водой и замочите банки на час. Затем промойте и вытрите насухо.

Сода + уксус. Добавьте столовую ложку соды в уксусный раствор — реакция "вспенит” налёт и растворит его.

Лимонная кислота. Растворите чайную ложку порошка в литре тёплой воды, оставьте посуду в этом растворе на 20-30 минут.

Зубная паста. Тонкий слой пасты, нанесённый на стекло, помогает справиться с минеральными отложениями. Через несколько минут просто смойте.

Аспирин. Да, обычный аптечный аспирин. Измельчите 2-3 таблетки, растворите их в тёплой воде и замочите стаканы на полчаса.

Как не допустить повторения

Чтобы мутные банки не стали привычной частью вашей жизни, важно регулярно проводить "техобслуживание” посудомойки.

Убедитесь, что соль и ополаскиватель всегда в наличии и добавлены правильно. Проверяйте и очищайте фильтры и распылители. Не переполняйте посудомойку и не блокируйте движение воды.

Кроме того, один раз в месяц запускайте машину на холостую с уксусом или специальным средством — это удаляет налёт внутри машины.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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