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Один интерьер — разные вкусы: как договориться и не поссориться

2:22
Недвижимость

Что делать, если вам по душе лофт, а партнёру — уютный прованс? А если вас не двое, а целая семья, включая детей и родителей с собственными предпочтениями? Решение — не бороться, а договариваться.

Квартира
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квартира

Разные вкусы — не проблема, если есть стиль

Противоположности можно не только примирить, но и объединить в единый, гармоничный интерьер. Основной подход — стилевой компромисс. Один стиль становится фоном, другой — добавляет характер в деталях. Можно и вовсе отказаться от жёстких стилевых рамок.

Хорошее решение — выбрать качественную нейтральную отделку. А всё остальное: мебель, аксессуары, текстиль — добавить по наитию. Тогда интерьер получится живым и "своим". Что-то разонравилось? Заменить плед или постер проще, чем менять отделку стен.

Как не превратить интерьер в хаос

Чтобы избежать декоративной какофонии, стоит найти объединяющий элемент. Это может быть:

  • Цвет — пусть разные предметы объединяет один оттенок.
  • Принт — повторяющийся рисунок на текстиле или обивке.
  • Геометрия — плавные линии или наоборот, строгие формы.

Разностилевые стулья вокруг стола? Покрасьте их в один цвет. Наследство в виде "странного" кресла? Обновите обивку. Ваша индивидуальность и память семьи останутся, но в обновлённой форме.

Несколько поколений под одной крышей

Когда в доме живут и молодёжь, и старшее поколение, компромиссы неизбежны. Например, если родители за классику, а вы — за индустриальный лофт, можно выбрать "домашний лофт" с мягкой мебелью в классических формах.

Современные детали можно вводить точечно: арт-объекты, светильники, декор. Главное — выразительность. Контрастные элементы создадут эффект "вау", даже если их всего два-три.

Детская комната — особый случай

У детей свои вкусы и быстро меняющиеся увлечения. Если комната рассчитана на двоих с разными интересами, нейтральный фон спасёт ситуацию. Аксессуары и игрушки можно менять без лишнего ремонта. Комната должна расти вместе с ребёнком, а не диктовать, кем он должен стать.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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