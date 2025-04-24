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Выключаете роутер на ночь? Из-за этой ошибки ваш интернет тормозит каждое утро

1:32
Недвижимость

Многие уверены, что выключать роутер на ночь — полезная и логичная практика. Мол, устройство не используется, зачем тратить электроэнергию?

Роутер
Фото: Wikimedia Commons by Abhi25t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роутер

Однако такая экономия выходит боком: наутро вы сталкиваетесь с замедленным интернетом, сбоями в подключении и нестабильной работой техники. Почему это происходит и как вернуть идеальную скорость — рассказываем ниже.

Что происходит, когда вы отключаете роутер

Каждое отключение питания — это не просто "перерыв" для устройства. После включения роутер заново подключается к провайдеру, ищет сеть, восстанавливает конфигурации и связи с "умным" домом. Этот процесс может занять несколько минут, а иногда и дольше, особенно если устройство не справляется с многократными перезапусками.

Технику это тоже не радует — регулярные отключения могут со временем повлиять на стабильность не только самого роутера, но и всех гаджетов, подключённых к сети: от телевизоров до умных колонок.

Как сделать правильно: быстрый интернет без лишних трат

Вместо ежедневного отключения лучше использовать таймер перезагрузки, который автоматически перезапустит роутер в заданное время — например, ночью, когда сеть не используется. Это обновит параметры соединения и устранит возможные ошибки без вашего участия.

Один такой перезапуск в неделю будет вполне достаточным, чтобы поддерживать высокую скорость и стабильную работу Wi-Fi.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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