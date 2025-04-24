Экономно, экологично, эффективно: необычный способ чистки унитаза, который работает

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вопрос гигиены в туалетной комнате — это не просто вопрос уюта, а показатель отношения к дому в целом. Так же как аккуратная кухня или опрятная гостиная, чистый унитаз говорит о хозяйственности владельцев.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Но одно дело — хотеть порядка, и совсем другое — находить мотивацию на эту малоприятную процедуру. Однако, как оказалось, с этим можно справляться гораздо проще.

Специалисты по уборке из различных отелей давно обратили внимание на простой, но крайне действенный способ, который до сих пор остается малоизвестным в домашних условиях. Речь идёт о самом обычном продукте, который точно есть у вас на кухне — поваренной соли.

Соль против налёта и бактерий: как работает этот метод

Как отмечают эксперты, соль обладает сразу несколькими свойствами, идеально подходящими для ухода за сантехникой. Она действует как природный антисептик, способна поглощать запахи и при этом благодаря своей кристаллической структуре служит мягким абразивом. Это означает, что она помогает устранять известковый налет и загрязнения, не повреждая поверхность унитаза.

Кроме того, у соли есть ещё одно важное преимущество — она препятствует размножению бактерий, а значит, устраняет не только текущие загрязнения, но и помогает сохранить чистоту на несколько дней вперёд. Ведь, как известно, неприятные запахи чаще всего возникают в результате жизнедеятельности микробов.

Пошаговая инструкция: как использовать соль для чистки унитаза

Чтобы воспользоваться этим методом, вам потребуется минимум времени и простые ингредиенты.

1 чашка крупной соли 0,5 стакана белого уксуса Несколько капель лимонного сока или эфирного масла Щётка для чистки

Всё начинается с того, что соль высыпают прямо в унитаз, уделяя особое внимание наиболее загрязнённым участкам. Затем следует аккуратно нанести уксус — желательно с помощью пульверизатора, чтобы не смыть соль, а лишь активировать её с помощью кислоты.

Процесс сопровождается характерным шипением — это нормальная реакция. В завершение можно добавить немного эфирного масла для приятного аромата.

Оставьте смесь на 10-15 минут, после чего почистите поверхность щеткой. Результат вас удивит — никакого запаха и налёта, только блестящая чистота.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.