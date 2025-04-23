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Спите по 8 часов, а всё равно не высыпаетесь? Посмотрите на свою спальню — причина здесь

4:42
Недвижимость

Именно в спальне вы проводите ночи, восстанавливаясь после напряжённого дня. Но если это пространство не дарит вам ощущения уюта, безопасности и расслабления, засыпание может стать настоящим испытанием. Атмосфера, порядок и удобство здесь играют ключевую роль. Важно, чтобы спальня не тревожила вас, а помогала отключиться от повседневных забот.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Хаос мешает расслаблению

Когда вокруг порядок, гораздо проще расслабиться. А вот стопки неразобранных бумаг, невыглаженное бельё или картина, которая месяцами стоит у стены в ожидании, пока её повесят, могут активизировать тревожные мысли и держать в напряжении.

Чем больше визуального шума, тем труднее успокоить ум. Гостиничные номера часто кажутся нам уютными именно потому, что в них нет ничего лишнего. Это минимализм, который не вызывает беспокойства.

Оглядитесь по сторонам и спросите себя: чувствую ли я здесь покой? Наполняет ли меня эта комната ощущением уюта? Если нет — это сигнал к небольшим, но важным изменениям.

Комфорт начинается с кровати

Мы проводим в постели до трети жизни — больше, чем за рулём или на диване. Поэтому всё, что связано с кроватью, должно быть безупречно. Если матрас стал вогнутым, скрипит или вы просыпаетесь с болью в спине, значит, он больше не выполняет свою функцию. Эксперты советуют менять его примерно раз в семь лет. Но даже до этого срока стоит регулярно проверять, насколько он удобен. Хороший матрас поддерживает тело так, чтобы позвоночник оставался в естественном положении, а не изгибался.

Особенно важно следить за комфортом, если в вашей жизни происходят изменения: вы набрали вес, беременны или стали спать с партнёром. Всё это влияет на восприятие мягкости и упругости поверхности. То же касается детских кроватей — ребёнок растёт, и его матрас должен соответствовать.

Чистота — залог спокойного сна

Матрас впитывает влагу. Каждую ночь человек теряет до 200 мл жидкости, а во время менопаузы — и больше. Чтобы продлить срок службы матраса и сохранить гигиену, используйте съёмный наматрасник и регулярно его стирайте. Ведь матрас не отправишь в машинку, а вот защитный чехол — вполне.

Не забывайте и о постельном белье: наволочки, пододеяльники и простыни нужно стирать хотя бы раз в неделю при 60 градусах. Так вы избавитесь от пылевых клещей, которые любят селиться в постели и могут вызывать аллергию. Чистое бельё не только полезно, но и приятно — аромат свежести помогает расслабиться и быстрее заснуть.

Один сон — два одеяла

Если вы делите кровать с партнёром, возможно, имеет смысл спать под разными одеялами. У каждого свои предпочтения по температуре и плотности, и отдельные одеяла позволяют избежать неудобств: никто не замёрзнет и не будет тянуть одеяло на себя.

Некоторые пары, особенно в зрелом возрасте, начинают спать в отдельных спальнях — и не потому, что исчезла близость. Просто каждому важен качественный сон, и иногда комфорт важнее привычки.

Избавьтесь от часов

Если из кровати видно циферблат часов — это может мешать засыпанию. Когда вы не можете уснуть или просыпаетесь ночью, вы автоматически смотрите на часы. Начинаете считать, сколько осталось до подъёма, — и с каждой минутой растёт тревожность. Такой контроль времени не даёт расслабиться. Лучше убрать часы из поля зрения или повернуть их циферблатом от себя. А если вы пользуетесь телефоном как будильником — отложите его подальше, чтобы не тянуться к нему ночью.

Освобождайте спальню от лишнего

Спальня должна ассоциироваться только со сном и отдыхом. Если вы работаете за ноутбуком, лежа в кровати, или рядом стоит велотренажёр, мозг привыкает, что в этой комнате можно заниматься разными делами. И, оказавшись в кровати, он будет думать не о сне, а о работе или тренировках.

Конечно, не у всех есть отдельная комната под кабинет или спортзал. Но даже если вы используете спальню для других целей, важно отделить активность от отдыха. Убирайте ноутбук на ночь, накрывайте тренажёр пледом, чтобы он не напоминал о себе перед сном. Так мозг будет воспринимать спальню как место для восстановления.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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