Вы сидели в нём у бабушки: cегодня это кресло продают за десятки тысяч

Уютное, с большими "ушами" по бокам, вечно стоящее рядом с торшером или на фоне ковра — это кресло знают все, кто застал советское детство.
Мы видели его в фильмах, помним по гостям у бабушки и, возможно, до сих пор храним его у себя. И вот оно снова в моде.
Вспомните, как пахло у бабушки: свежемолотый кофе, печенье с вареньем и тот самый древесно-лаковый аромат старой мебели. В центре гостиной — кресло, в котором дремал дед, листая газету, или в которое вы забирались с ногами, накрывшись пледом. Оно было крепким, уютным, почти как объятие — и немного напоминало трон.
Детям оно служило бункером — два кресла, покрытые одеялом, мгновенно превращались в секретный штаб, куда взрослым вход был запрещён. Это была целая эпоха — и, кажется, она возвращается.
Ретро в тренде уже не первый год, и кресло с крыльями — не исключение. Производители мебели создают новоделы в духе 60-70-х, но всё же оригинал есть оригинал. Настоящее старое кресло из бабушкиной квартиры — это не просто предмет интерьера, а кусочек истории. И стоит он сегодня как антиквариат.
На популярных платформа оригинальные кресла продаются за от 40000 до 100000 тысяч рублей. Новые модели в винтажном стиле, особенно кожаные — от 50 тысяч.
Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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