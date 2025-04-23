Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слух супергероя: какие сигналы слышит собака, а человек — нет
Сад, который растёт по своим правилам: как выглядит дикий рай, не требующий вмешательства человека
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Вы сидели в нём у бабушки: cегодня это кресло продают за десятки тысяч
Как начать бегать и не бросить: три секрета фитнес-тренера, которые работают
Съел и стал соображать: продукты, которые активируют мозг с утра
Секрет идеального вегетарианского супа: как добиться насыщенного вкуса без мяса
Может ли ChatGPT заменить психотерапевта? Мнение эксперта
Этот маршрут по США называют самым живописным — и вот почему

Лайфхак, который избавит одежду от шерсти питомца — работает даже лучше ролика

1:27
Недвижимость

Если у вас есть пушистый друг, вы точно знаете: одежда после стирки часто выглядит так, будто её и не стирали. Белые волоски, прилипшие к чёрным вещам — это не только раздражает, но и может повредить стиральную машину. Как быть?

Чистка одежды
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Чистка одежды

Оказывается, есть простой способ справиться с шерстью ещё до того, как она прилипнет к ткани. Без дорогих гаджетов, специальных фильтров или магии TikTok. Хотя… именно оттуда и пришёл этот лайфхак.

Почему шерсть остаётся даже после стирки

Даже если вы вытряхнули вещи, собрали шерсть роликом и выбрали интенсивный режим — волосы всё равно проникают внутрь ткани. Во время стирки они не уходят, а наоборот, перемещаются по барабану, цепляясь за соседние вещи. Более того, часть шерсти оседает в фильтрах и резинках, что снижает эффективность работы машины и может привести к поломке.

Трюк с губкой: неожиданно эффективный лайфхак

Один из пользователей TikTok поделился решением, которое стало вирусным: достаточно положить в барабан обычную губку — ту самую, которой вы моете посуду или ванну.

В процессе стирки губка будет вращаться вместе с бельём, собирая на себя волосы, ворс и пыль. За счёт трения и водного потока она действует как ловушка для всего лишнего.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Домашние животные
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся Аудио 
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос
Наука и техника
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос Аудио 
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Красота и стиль
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025 Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Последние материалы
Может ли ChatGPT заменить психотерапевта? Мнение эксперта
Этот маршрут по США называют самым живописным — и вот почему
15 миллиардеров и 200 тысяч деклараций: как Приморье стало богаче
Люди теряли сознание в кинотеатрах: это самый страшный фильм всех времён
Главная ошибка при выборе нюдовой помады: вы точно её допускаете
Летние цветы для балкона: 8 видов, которые выдерживают жару и не требуют особого ухода
Лайфхак, который избавит одежду от шерсти питомца — работает даже лучше ролика
Смерть доллара: война внутри США поставит крест на капитале
Российский Крым: стал известен ответ России на заявления о полуострове
Вы не обязаны всё контролировать: почему детям нужен хаос — и как он помогает спать лучше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.