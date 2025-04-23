Лайфхак, который избавит одежду от шерсти питомца — работает даже лучше ролика

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если у вас есть пушистый друг, вы точно знаете: одежда после стирки часто выглядит так, будто её и не стирали. Белые волоски, прилипшие к чёрным вещам — это не только раздражает, но и может повредить стиральную машину. Как быть?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Чистка одежды

Оказывается, есть простой способ справиться с шерстью ещё до того, как она прилипнет к ткани. Без дорогих гаджетов, специальных фильтров или магии TikTok. Хотя… именно оттуда и пришёл этот лайфхак.

Почему шерсть остаётся даже после стирки

Даже если вы вытряхнули вещи, собрали шерсть роликом и выбрали интенсивный режим — волосы всё равно проникают внутрь ткани. Во время стирки они не уходят, а наоборот, перемещаются по барабану, цепляясь за соседние вещи. Более того, часть шерсти оседает в фильтрах и резинках, что снижает эффективность работы машины и может привести к поломке.

Трюк с губкой: неожиданно эффективный лайфхак

Один из пользователей TikTok поделился решением, которое стало вирусным: достаточно положить в барабан обычную губку — ту самую, которой вы моете посуду или ванну.

В процессе стирки губка будет вращаться вместе с бельём, собирая на себя волосы, ворс и пыль. За счёт трения и водного потока она действует как ловушка для всего лишнего.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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