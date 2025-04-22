Этот способ заменит сантехника: как прочистить засор в раковине за минуту и без капли химии

2:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если утром вы сталкиваетесь с кухонной катастрофой — вода стоит в раковине, а посуда начинает угрожающе накапливаться — не спешите хвататься за дорогие средства и вызывать мастера. Существует способ, который позволяет решить проблему буквально за 60 секунд — и он куда эффективнее модных лайфхаков с уксусом и содой.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Почему уксус и сода часто не работают

Многие, столкнувшись с забитой раковиной, по привычке достают уксус, соду или магазинные средства. Но, как отмечают специалисты, такие смеси нередко оказываются бесполезными. Они создают иллюзию активности — пузырятся, шипят, но настоящую пробку, скрытую глубоко в трубе, не трогают. Более того, постоянное использование таких средств может повредить металлические элементы и нарушить герметичность системы.

Главное оружие — сантехнический трос

Опытные домовладельцы советуют: если хотите избавиться от засора быстро и навсегда — используйте сантехнический трос. Это простое устройство, которое напоминает длинную пружину с ручкой, вводится прямо в трубу и механически разрушает отложения.

Метод не требует ни химии, ни усилий — достаточно аккуратно ввести трос, начать вращать и продвигать его вглубь. В процессе он "собирает" все отложения: жир, мыльную пленку, пищевые остатки и волосы. И, в отличие от других способов, трос действует точечно, добираясь до самого источника проблемы.

Почему этот метод признан самым надёжным

По словам сантехников, большинство засоров вызваны нерастворимыми отложениями — от застывшего жира до накопившегося мусора. И только механическое воздействие способно их разрушить.

Проволока или трос "проходит" по трубе, задевая даже то, что другие средства просто обтекают. Некоторые модели достигают глубины до 10 метров — этого более чем достаточно, чтобы добраться до любой пробки.

Многофункциональный помощник

Этот инструмент можно использовать не только на кухне. Он отлично справляется с засорами в ванне, душевой и даже унитазе. Вам не нужно обладать специальными навыками — просто вставьте трос в слив и следуйте интуиции. Чувствуете сопротивление? Продолжайте. Через несколько поворотов вода начинает уходить — и вы испытываете неожиданное чувство триумфа.

Как избежать повторного засора

Чтобы не сталкиваться с проблемой снова, эксперты советуют регулярно прочищать трубы, не дожидаясь полного засора. Один раз в месяц — и вы забудете, что такое забитая мойка.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов. Раковины как правило оснащаются кранами с горячей и холодной водой.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.