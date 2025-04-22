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Засаленные ручки плиты исчезают за 5 минут: чудо-средство без химии

2:17
Недвижимость

Засаленные и пожелтевшие ручки плиты — одна из самых раздражающих мелочей на кухне. Многие признаются: чистка этих мелких деталей требует особого терпения, особенно если хочется обойтись без агрессивной бытовой химии. Тем не менее, существуют эффективные и экологичные способы, которые позволяют справиться с задачей быстро и безопасно.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Сода: натуральный обезжириватель

Как отмечают хозяйки, пищевая сода — это первое средство, к которому стоит обратиться. Чтобы добиться нужного эффекта, они рекомендуют слегка намочить старую зубную щетку, обмакнуть ее в соду и обработать ручки круговыми движениями, особое внимание уделяя труднодоступным участкам. Состав можно оставить на несколько минут, а затем повторно пройтись щеткой и тщательно смыть.

Горчичный порошок: чистит и дезинфицирует

Некоторые предпочитают использовать горчичный порошок. По их словам, он не только очищает, но и обладает антибактериальными свойствами. Нужно развести столовую ложку порошка в горячей воде (примерно 200 мл), перемешать и нанести раствор на загрязнённые элементы. Через 10 минут — протереть и смыть. А чтобы усилить эффект, советуют добавить немного соды.

Перекись водорода: возвращает белизну

Если пластик на ручках пожелтел, хозяйки рекомендуют использовать перекись водорода. Её следует нанести на ватный диск и обработать поверхность до восстановления цвета. Дополнительно этот способ обеспечивает антисептический эффект.

Рецепт Линды: когда всё очень запущено

На тематических форумах можно встретить упоминания о методе, который одна из пользовательниц — Линда — назвала своим "секретным оружием" против старого жира. Она комбинировала сразу несколько средств: разрыхлитель теста, яблочный уксус, чистящий порошок, обычное моющее и универсальное средство.

Горелки она кипятила в уксусном растворе, а затем обрабатывала металлической щеткой. Ручки замачивала в горячем растворе из порошков и моющих средств, после чего легко удаляла грязь с поверхности.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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