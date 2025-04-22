Вы всё делаете не так: с какой комнаты на самом деле нужно начинать ремонт в квартире

3:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планируя ремонт всей квартиры или дома, многие сталкиваются с дилеммой: с чего начать? Когда работы предстоит много, каждый неверный шаг может стоить и лишних денег, и потраченных нервов. Специалисты уверены — правильная последовательность ремонта играет ключевую роль в том, насколько комфортным будет ваше пребывание в доме в это время.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Один из самых частых вопросов: следует ли сначала привести в порядок кухню или начать с менее функциональных зон, чтобы дольше сохранить возможность принимать гостей. Профессиональные дизайнеры и строители подчеркивают: независимо от того, делаете вы ремонт своими силами или доверяете его подрядчикам, есть универсальный порядок, которого стоит придерживаться.

1. Кухня — сердце дома и приоритет номер один

Специалисты называют кухню зоной первостепенной важности. По их словам, именно она должна быть в приоритете, даже если вы опасаетесь, что в процессе ремонта исчерпаете бюджет или силы. Логика проста: даже при ограниченных ресурсах лучше иметь рабочее пространство для приготовления пищи, чем, например, обновлённую спальню, но без возможности поесть дома.

К тому же, как объясняют эксперты, ремонт кухни — один из самых трудоемких и длительных процессов. Он включает электрику, сантехнику, мебель и технику, а значит, чем раньше вы начнёте, тем быстрее завершите самую сложную часть, пишет Actualno.com.

2. Ванная — источник бытового дискомфорта

На втором месте — ванная комната. Если продолжать жить в доме во время ремонта, любые перебои с доступом к воде и гигиене становятся настоящим испытанием. Поэтому специалисты советуют: после кухни займитесь ванной, чтобы как можно скорее восстановить базовые удобства.

Кроме того, в ванной, как и на кухне, задействовано сразу несколько специалистов: электрик, сантехник, плиточник. Скоординировать их работу — задача непростая, но крайне важная.

3. Гостиная — пространство для временного убежища

Третьим пунктом стоит гостиная. После восстановления кухни и ванной это помещение может временно выполнять функции зоны отдыха или даже спальни. Эксперты отмечают, что в период ремонта гостиная — это та "спокойная гавань", которая помогает сохранить ощущение дома.

4. Спальня — финальный аккорд

И только на последнем этапе стоит переходить к спальной зоне. По словам специалистов, спальня должна оставаться нетронутой как можно дольше. Она обеспечивает стабильный сон и возможность переодеться — то, что особенно важно в хаосе ремонта.

Чем позже затронута будет спальня, тем меньше стресса испытают жильцы. Это простое правило помогает пережить даже капитальный ремонт без эмоционального выгорания.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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