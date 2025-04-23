Ванная без ремонта, но со стилем: приёмы от интерьерного стилиста

Когда вы смотрите на ванную комнату глазами дизайнера, бросается в глаза не плитка или сантехника, а то, чего в помещении… не хватает. Именно детали делают даже простую ванную стильной, уютной и "дорогой". Стилист Лори Дэвидсон делится приёмами, которые она использует на каждой интерьерной съёмке.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ванна

Полотенца с характером

Мягкие, узорчатые, контрастные — такие полотенца работают как текстильный декор. Их не обязательно подбирать "в комплекте": смешайте оттенки, сочетайте фактуры. Сложите их на полке, бросьте на край ванны или повесьте на крючки — и ванная сразу станет визуально теплее.

Важно: никаких старых и вытянутых полотенец — они испортят весь эффект.

Эстетика флаконов и мыла

Красивые туалетные принадлежности на виду — это не просто баночки, а стильный акцент. Лори советует размещать их на подносе или полке:

"Небольшое мыло в мыльнице, пара высококлассных бутылочек и свеча — и у вас уже мини-спа".

Главное — не перегружать. Лучше три стильные вещи, чем десять случайных.

Деревянная полка на ванну

Простой предмет, который преображает пространство. Полка вдоль ванны смягчает общую композицию, добавляет тепла и служит подставкой для свечей, книг или зелени. Расположите её не по центру, а немного смещённо — так будет уютнее.

Арт в интерьере

Даже одно стильное изображение на стене способно задать тон всей ванной. Смелый принт добавит цвета, серия чёрно-белых фото — графичности. Подбирайте произведения под настроение, а не под цвет плитки.

"Сначала посмотрите, какая стена просится под акцент, и только потом выбирайте арт — так комната будет казаться цельной", — советует Лори.

Растения и немного эвкалипта

Живая зелень — лучший способ оживить "холодные" интерьеры. Поставьте цветы на пол, на полку, подвесьте горшки — ванная заиграет.

А пучок свежего эвкалипта, повешенный на душ, сделает вашу утреннюю рутину ароматной и почти тропической.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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