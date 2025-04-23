Пятно от отбеливателя? Вот как спасти одежду, пока не поздно

Пятна от отбеливателя — одно из самых досадных происшествий при стирке. Они не только портят внешний вид одежды, но и могут окончательно разрушить волокна ткани. Но спешим обнадежить: с ними можно справиться — если действовать быстро и грамотно.
Самое важное — реагировать немедленно. Как только вы заметили пятно, промокните его сухой тканью, не растирая — это поможет остановить распространение отбеливателя. Затем переходите к выбору метода восстановления.
Материал — ключевой момент. Хлопок и лен легче переносят воздействие средств, а вот шелк и шерсть требуют осторожного подхода. Обязательно загляните на ярлык изделия — там подскажет, чем можно обрабатывать ткань.
Если пятно въелось, можно воспользоваться тканевым красителем, подобрав его под исходный цвет. Это особенно эффективно на хлопке и домашнем текстиле.
Даже если пятно от отбеливателя кажется катастрофой, не спешите расставаться с вещью. Быстрая реакция, правильный выбор метода и немного терпения помогут спасти любимую одежду. А если учесть простые меры предосторожности, в будущем вам не придётся сталкиваться с подобной проблемой вовсе.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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