Ваша микроволновка пахнет и липнет? Всего один ингредиент решит всё за 5 минут

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне. Однако со временем внутри неё скапливаются жир, остатки пищи и неприятные запахи. К счастью, существует эффективный и безопасный способ вернуть ей чистоту, используя подручные средства.​

Фото: Freepik by Designed by Freepik микроволновка

Экспресс-очистка с помощью лимонной кислоты

Этот метод не только удаляет загрязнения, но и освежает внутреннее пространство микроволновки.​

Что понадобится

1 столовая ложка лимонной кислоты.

1 стакан воды.

Стеклянная или керамическая миска.

Мягкая губка или тряпка​.

Пошаговая инструкция

Смешайте лимонную кислоту с водой в миске.

Поместите миску в микроволновку.

Включите печь на максимальную мощность на 5 минут.

После завершения оставьте дверцу закрытой ещё на 10 минут, чтобы пар размягчил загрязнения.

Осторожно извлеките миску и протрите внутренние поверхности губкой или тряпкой.​

Если загрязнения остались, повторите процедуру. Этот метод безопасен для эмалированных поверхностей и не требует использования агрессивной химии.​

Альтернативные методы

Сода

Смешайте 2 столовые ложки соды с 1 стаканом воды. Нагрейте в микроволновке на максимальной мощности 5 минут. Оставьте на 10 минут, затем протрите внутренности. ​

Уксус

Смешайте 2 столовые ложки уксуса с 1 стаканом воды. Нагрейте в микроволновке на максимальной мощности 5 минут. Оставьте на 10 минут, затем протрите внутренности. Уксус эффективно удаляет жир, но имеет резкий запах, поэтому рекомендуется проветрить помещение после процедуры. ​

Важные советы

Перед чисткой обязательно отключите микроволновку от сети.

Не используйте абразивные губки или порошки — они могут повредить внутреннее покрытие.

После чистки оставьте дверцу открытой для проветривания.

Профилактика загрязнений

Чтобы микроволновка дольше оставалась чистой, накрывайте пищу специальной крышкой или пищевой плёнкой при разогреве. Это предотвратит разбрызгивание и образование стойких загрязнений.

Уточнения

Микроволно́вая печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



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