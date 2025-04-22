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Ваша микроволновка пахнет и липнет? Всего один ингредиент решит всё за 5 минут

2:19
Недвижимость

Микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне. Однако со временем внутри неё скапливаются жир, остатки пищи и неприятные запахи. К счастью, существует эффективный и безопасный способ вернуть ей чистоту, используя подручные средства.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
микроволновка

Экспресс-очистка с помощью лимонной кислоты

Этот метод не только удаляет загрязнения, но и освежает внутреннее пространство микроволновки.

Что понадобится

  • 1 столовая ложка лимонной кислоты.
  • 1 стакан воды.
  • Стеклянная или керамическая миска.
  • Мягкая губка или тряпка​.

Пошаговая инструкция

  • Смешайте лимонную кислоту с водой в миске.
  • Поместите миску в микроволновку.
  • Включите печь на максимальную мощность на 5 минут.
  • После завершения оставьте дверцу закрытой ещё на 10 минут, чтобы пар размягчил загрязнения.
  • Осторожно извлеките миску и протрите внутренние поверхности губкой или тряпкой.​

Если загрязнения остались, повторите процедуру. Этот метод безопасен для эмалированных поверхностей и не требует использования агрессивной химии.

Альтернативные методы

Сода

  • Смешайте 2 столовые ложки соды с 1 стаканом воды. Нагрейте в микроволновке на максимальной мощности 5 минут. Оставьте на 10 минут, затем протрите внутренности.

Уксус

  • Смешайте 2 столовые ложки уксуса с 1 стаканом воды. Нагрейте в микроволновке на максимальной мощности 5 минут. Оставьте на 10 минут, затем протрите внутренности. Уксус эффективно удаляет жир, но имеет резкий запах, поэтому рекомендуется проветрить помещение после процедуры.

Важные советы

  • Перед чисткой обязательно отключите микроволновку от сети.
  • Не используйте абразивные губки или порошки — они могут повредить внутреннее покрытие.
  • После чистки оставьте дверцу открытой для проветривания.

Профилактика загрязнений

Чтобы микроволновка дольше оставалась чистой, накрывайте пищу специальной крышкой или пищевой плёнкой при разогреве. Это предотвратит разбрызгивание и образование стойких загрязнений.

Уточнения

Микроволно́вая печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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