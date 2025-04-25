Ремонт или безденежье: как россияне планируют обновить свои квартиры в 2025 году

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman провел исследование, проведённое среди 1,5 тысячи россиян. Его результаты показали, что почти треть россиян (31%) планируют отремонтировать свои квартиры в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Laqfoil Ltd., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лестница

Еще 44% респондентов заявили, что не планируют делать ремонт в ближайшее время. Оставшиеся 25% пока не определились с этим решением.

Среди тех, кто собирается ремонтировать жилье, 36% намерены использовать только собственные средства или получить помощь от родственников и родителей. 33% рассматривают возможность взять кредит, 10% планируют занять деньги у друзей. Оставшиеся 21% будут комбинировать эти варианты или затруднились с ответом, сообщает Газета.Ru.

Из респондентов, планирующих брать кредит на ремонт, 30% готовы потратить до 200 тысяч рублей. 55% рассматривают сумму от 200 до 500 тысяч рублей, 11% — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 4% готовы занять более 1 миллиона рублей.

Генеральный директор Moneyman Артем Быков отметил, что, несмотря на рост цен на стройматериалы и услуги, многие россияне не отказываются от ремонта. Во время ремонтных работ часто возникают непредвиденные расходы, которые покрываются за счет кредитов. По данным Moneyman, в первом квартале 2025 года 12,5% запросов касались ремонта. Кредиты в банках чаще всего берутся для крупных и долгосрочных ремонтных проектов.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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