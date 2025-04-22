Шарики из фольги в стиральной машине? Вот зачем их используют в прачечных

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Владельцы прачечных уже давно пользуются этим простым лайфхаком, а теперь он стал хитом среди обычных пользователей. Всего пара шариков из алюминиевой фольги — и вещи после стирки выходят из машины не такими мокрыми. В чём секрет?

Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Что делает фольга в стиральной машине

Секрет фольги — в её плотности и подвижности. Во время отжима шарики движутся по барабану вместе с одеждой и:

Создают зазоры между вещами, не давая им сбиться в плотный ком.

Облегчают отвод воды за счёт меньшей плотности ткани.

Ускоряют финальную сушку — на верёвке, в сушилке или на батарее.

Чем меньше воды остаётся в ткани после отжима, тем быстрее она высыхает.

Как правильно использовать фольгу

Возьмите отрез фольги длиной около метра.

Плотно скомкайте и сформируйте шарик размером с мандарин (5-7 см).

Разгладьте его как можно тщательнее — важно, чтобы не было острых краёв, иначе можно повредить одежду.

Сделайте 2-3 таких шарика и положите их в барабан вместе с бельём.

Стирайте как обычно.

После каждой стирки осматривайте шарики. Если фольга начинает распадаться или теряет форму — замените её. В среднем такие шарики служат до двух месяцев.

Это безопасно

Да, если вы следите за гладкостью шариков. Алюминий не вступает в химическую реакцию с водой и не оставляет следов на ткани. Главное — не использовать фольгу, если она потеряла целостность или стала остроугольной.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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