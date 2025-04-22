Шарики из фольги в стиральной машине? Вот зачем их используют в прачечных

Владельцы прачечных уже давно пользуются этим простым лайфхаком, а теперь он стал хитом среди обычных пользователей. Всего пара шариков из алюминиевой фольги — и вещи после стирки выходят из машины не такими мокрыми. В чём секрет?
Секрет фольги — в её плотности и подвижности. Во время отжима шарики движутся по барабану вместе с одеждой и:
Чем меньше воды остаётся в ткани после отжима, тем быстрее она высыхает.
После каждой стирки осматривайте шарики. Если фольга начинает распадаться или теряет форму — замените её. В среднем такие шарики служат до двух месяцев.
Да, если вы следите за гладкостью шариков. Алюминий не вступает в химическую реакцию с водой и не оставляет следов на ткани. Главное — не использовать фольгу, если она потеряла целостность или стала остроугольной.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!