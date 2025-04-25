41% россиян готовы сделать выбор: узнайте, какой — вторичное жильё или новостройку

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти половина россиян (41%) либо уже приобрели, либо планируют купить вторичное жилье. Это следует из опроса центра аналитики и исследований МТС AdTech, проведённого среди 2000 россиян.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключи от квартиры

Каждый пятый респондент (21%) рассматривает покупку квартиры в новостройке или уже приобрел первичное жилье.

Основными критериями при выборе жилья для большинства опрошенных стали его стоимость (91%), расположение района (86%) и наличие инфраструктуры (77%), сообщает Газета.Ru.

Среди типов жилья россияне чаще всего отдают предпочтение двухкомнатным квартирам (30%), домам (24%) и однокомнатным квартирам (22%). Только 11% респондентов рассматривают или уже приобрели трехкомнатные квартиры. Квартиры-студии и апартаменты оказались наименее популярными, их выбрали всего 8% опрошенных.

Более половины участников (54%) за последний год приобрели или планируют приобрести жилье в среднем ценовом сегменте. Экономкласс стал выбором 43% россиян. Лишь 3% опрошенных рассматривают или уже приобрели жилье премиум-класса.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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