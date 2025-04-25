Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока другие моют кузов — вы спасаете подвеску от разрушения
Таврия, Ока, Москвич-2141: зачем их вообще выпускали?
Вы сажаете врага? Как английский плющ уничтожает ваш участок
Чёрная корочка — враг или зря пугают? Разбираемся без паники
Канье Уэст ошарашил заявлением: рэпер внезапно стал белым — что с ним происходит?
Настоящая облава: в Москве началась охота на тонированные авто
Забудьте об ожиданиях: новые сроки начисления детских пособий в России
Смартфон, который нельзя взломать? Прототип уже работает, но есть нюанс
Газировка за 3 копейки и пирожок с капустой: как выглядели кафе советской мечты

41% россиян готовы сделать выбор: узнайте, какой — вторичное жильё или новостройку

1:18
Недвижимость

Почти половина россиян (41%) либо уже приобрели, либо планируют купить вторичное жилье. Это следует из опроса центра аналитики и исследований МТС AdTech, проведённого среди 2000 россиян.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

Каждый пятый респондент (21%) рассматривает покупку квартиры в новостройке или уже приобрел первичное жилье.

Основными критериями при выборе жилья для большинства опрошенных стали его стоимость (91%), расположение района (86%) и наличие инфраструктуры (77%), сообщает Газета.Ru.

Среди типов жилья россияне чаще всего отдают предпочтение двухкомнатным квартирам (30%), домам (24%) и однокомнатным квартирам (22%). Только 11% респондентов рассматривают или уже приобрели трехкомнатные квартиры. Квартиры-студии и апартаменты оказались наименее популярными, их выбрали всего 8% опрошенных.

Более половины участников (54%) за последний год приобрели или планируют приобрести жилье в среднем ценовом сегменте. Экономкласс стал выбором 43% россиян. Лишь 3% опрошенных рассматривают или уже приобрели жилье премиум-класса.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданная находка в пустыне Негев: минерал, который считался внеземным
Наука и техника
Неожиданная находка в пустыне Негев: минерал, который считался внеземным
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Последние материалы
Пока другие моют кузов — вы спасаете подвеску от разрушения
Таврия, Ока, Москвич-2141: зачем их вообще выпускали?
41% россиян готовы сделать выбор: узнайте, какой — вторичное жильё или новостройку
Вы сажаете врага? Как английский плющ уничтожает ваш участок
Чёрная корочка — враг или зря пугают? Разбираемся без паники
Канье Уэст ошарашил заявлением: рэпер внезапно стал белым — что с ним происходит?
Настоящая облава: в Москве началась охота на тонированные авто
Забудьте об ожиданиях: новые сроки начисления детских пособий в России
Смартфон, который нельзя взломать? Прототип уже работает, но есть нюанс
Газировка за 3 копейки и пирожок с капустой: как выглядели кафе советской мечты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.