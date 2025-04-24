Соседи не платят за капремонт: что делать, чтобы не пострадал весь дом

Вы планируете ставить новые лифты, а соседи отказываются платить взносы за капитальный ремонт? Увы, через суд повлиять на них напрямую вы не сможете — но выход всё же есть.
Обязанность взыскивать долги лежит на владельце специального счёта. Это может быть:
Именно они должны подавать иски в суд к неплательщикам. Жильцы дома не могут сделать это самостоятельно, даже если их возмущение справедливо.
Тем не менее у вас есть рычаги воздействия:
Инспекция даст владельцу счёта 5 месяцев на устранение задолженности. Если ситуация не изменится, региональный оператор переведёт средства на общий фонд, где собираются деньги со всех домов. Это позволит провести ремонт без сбоев, но уже не за счёт конкретного дома, а в порядке очереди.
Жильцы могут пытаться повлиять на должников разговорами, уговорами или общественным давлением. Но ни отключить свет, ни воду — не вправе.
Суд - орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
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