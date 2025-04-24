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Соседи не платят за капремонт: что делать, чтобы не пострадал весь дом

1:27
Недвижимость

Вы планируете ставить новые лифты, а соседи отказываются платить взносы за капитальный ремонт? Увы, через суд повлиять на них напрямую вы не сможете — но выход всё же есть.

Дом в городе Ташкенте
Фото: commons.wikimedia.org by Shuhrataxmedov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом в городе Ташкенте

Кто вправе взыскивать долги

Обязанность взыскивать долги лежит на владельце специального счёта. Это может быть:

  • Управляющая компания.
  • ТСЖ.
  • Жилищный кооператив.
  • Региональный оператор.

Именно они должны подавать иски в суд к неплательщикам. Жильцы дома не могут сделать это самостоятельно, даже если их возмущение справедливо.

Что могут сделать жильцы

Тем не менее у вас есть рычаги воздействия:

  • На общем собрании собственников можно сменить владельца спецсчёта, если нынешний не предпринимает действий.
  • Если уровень собираемости взносов опустится ниже 60%, этим заинтересуется жилищная инспекция.

Инспекция даст владельцу счёта 5 месяцев на устранение задолженности. Если ситуация не изменится, региональный оператор переведёт средства на общий фонд, где собираются деньги со всех домов. Это позволит провести ремонт без сбоев, но уже не за счёт конкретного дома, а в порядке очереди.

А что с соседями

Жильцы могут пытаться повлиять на должников разговорами, уговорами или общественным давлением. Но ни отключить свет, ни воду — не вправе.

Уточнения

Суд - орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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