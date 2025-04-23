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Хотите ванну на 50 лет? Вот какие материалы действительно стоят своих денег

Недвижимость

Красивая ванна — украшение интерьера, но важнее, чтобы она была удобной, прочной и долговечной. От материала зависит всё: тепло, звук воды, уход и срок службы. Разбираемся, какие ванны действительно стоят своих денег.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Надёжная классика

  • Чугун: долговечен (до 50 лет), хорошо держит тепло, не шумит. Минусы: вес до 150 кг, ограниченные формы, сложный монтаж.
  • Сталь: лёгкая и недорогая альтернатива. Нагревается быстро, но шумит и быстрее остывает. Срок службы до 20 лет.
  • Акрил: тёплая, лёгкая и разнообразная по форме. Уязвима к царапинам, служит 10-15 лет, требует аккуратного ухода.

Для эффектного интерьера

  • Натуральный камень: элитный выбор. Красиво, надолго, но вес до нескольких тонн не позволяет ставить в квартире.
  • Искусственный камень (литьевой мрамор, Neoroc): дешевле и легче натурального, но тоже тяжёлый. Внешне не уступает, требует регулярного ухода.
  • Керамика: эстетика и прочность, не ржавеет. Хрупкий, дорогой и тяжёлый материал.

Современные решения

  • Кварил: сочетание акрила и кварца. Прочный и бесшумный, но дорогой и чувствителен к температурам.
  • Flight: инновационный акриловый композит. Лёгкий, не скользит, не требует каркаса.
  • Полиэфирная смола: дизайнерский шик. Прозрачные ванны как арт-объекты, максимально прочные, но самые дорогие.

Выбирайте ванну, исходя из бюджета, условий монтажа и желаемого уровня комфорта. Иногда "дороже" — действительно "дольше".

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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