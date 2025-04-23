Ключей нет, а ипотека тикает: что делать, если застройщик тянет со сроками

Переезд в новую квартиру должен быть радостью, а не бесконечным ожиданием ключей. Но что, если застройщик переносит сроки? Особенно тревожно, когда квартира куплена в ипотеку и банк ждёт документы. Спокойно: есть чёткий план действий.
Для начала — важное уточнение. Есть две разные даты:
Именно дату передачи квартиры указывают в договоре. Если её нарушают — вы имеете право требовать неустойку.
Если застройщик задерживает передачу даже на один день, вы вправе получить неустойку — 1/300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Но в 2023 году ввели потолок: максимум 5% от стоимости договора.
Когда застройщик понимает, что не успевает, он предложит подписать дополнительное соглашение с новой датой передачи. Это не обязанность, а право.
Лучше сначала попробовать договориться. Для этого:
Судебная практика — на стороне дольщиков. Главное — собрать документы по сделке и приложить копию претензии. И да, пока идёт суд — неустойка продолжает капать.
Если объект — не уникальный (высотой ниже 100 м), то считается по стандартной формуле:
Если стройка активна и дом почти готов — дождитесь ключей. Рыночная стоимость квартиры может вырасти, и вы в плюсе даже без неустойки.
А вот если на площадке тишина, а сроки на носу — есть смысл расторгнуть договор и потребовать возврат денег. Особенно если застройщик близок к банкротству.
Вам нужно подать в банк документы, подтверждающие целевое использование кредита — выписку из ЕГРН, полис и отчёт об оценке. Обычно это делают после оформления собственности.
Если из-за застройщика этого сделать нельзя — срочно напишите в банк заявление о продлении срока и приложите любые доказательства срыва сроков: письма, допсоглашения, даже ссылку на судебное дело.
Банк чаще всего идёт навстречу тем, кто предупреждает заранее.
И обязательно — держите связь с менеджером банка.
Просрочка — это не форс-мажор, а повод защитить свои интересы. Чем раньше вы зафиксируете факт задержки и предупредите банк, тем проще будет урегулировать ситуацию. Не давайте себе зависнуть в статусе "ждём ключи" — берите инициативу в свои руки.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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