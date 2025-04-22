Кухня без ремонта: как сделать её дороже на вид за копейки

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт на кухне — дело затратное. Но это не значит, что интерьер должен оставаться скучным или устаревшим. Иногда достаточно пары продуманных акцентов, чтобы пространство заиграло по-новому. Ни краски, ни строительной пыли — только стильные мелочи, которые не ударят по бюджету.

Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

1. Посуда в одном стиле — секрет уюта на каждый день

Новая мебель и техника не спасут, если на столе — тарелки из трёх разных наборов и чашки с облупленным декором. Сервировка создаёт первое впечатление о кухне, даже если вы просто завтракаете вдвоём.

Совет:

Не обязательно покупать дорогой сервиз. Достаточно подобрать посуду, которая гармонирует между собой по цвету, форме или текстуре. Это добавит интерьеру цельности и визуального порядка.

2. Полотенца — не просто тряпки, а часть декора

Мало кто обращает внимание на кухонные полотенца. А ведь они всегда на виду — и часто портят общее впечатление. Пестрые цветы и яркие принты хороши только тогда, когда это осознанный элемент стиля.

Что выбрать вместо:

полотенца нейтральных оттенков — бежевого, оливкового, серого,

текстуры "под лен",

модели без рисунков или с едва заметным орнаментом.

Они впишутся в любой интерьер, особенно в модные эко- и сканди-направления.

3. Смеситель — неожиданный акцент

Кран на кухне — один из самых "видимых" элементов. Почему бы не сделать его акцентом? Сегодня в тренде цветные и нестандартные модели: чёрные, белые, графитовые, оливковые, даже винные.

Преимущество:

Даже при минимальных изменениях (например, новый кран + свежие полотенца) кухня уже воспринимается современной и более стильной. А установка смесителя — работа на полчаса.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.