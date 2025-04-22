То, что кладут в борщ, теперь спасает вашу одежду — вы это точно пробовали

Звучит как странная шутка, но лавровый лист действительно всё чаще оказывается не только на кухне, но и в стиральной машине. И это вовсе не прихоть, а рабочий способ, который улучшает стирку без капли химии.
Это простое растение способно:
"Лавровый лист богат антиоксидантами, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Во время стирки активные вещества попадают в воду и дезинфицируют ткани", — отмечается в источнике.
Особенно ценен этот трюк в сезоны, когда аллергия отступает, а бельё нуждается в глубокой чистке. Свежий, натуральный аромат лавра легко перебивает даже самые въедливые запахи.
Помимо чистоты одежды, листья помогают справляться с бактериями и плесенью внутри барабана. Это актуально, если машинка стоит в ванной, где почти всегда повышенная влажность.
Плесень в стиральной машине не только вызывает запахи, но и влияет на качество стирки. Лавровый лист предотвращает её появление и помогает избавиться от скопившейся грязи.
Всё просто:
Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
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