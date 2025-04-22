То, что кладут в борщ, теперь спасает вашу одежду — вы это точно пробовали

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Звучит как странная шутка, но лавровый лист действительно всё чаще оказывается не только на кухне, но и в стиральной машине. И это вовсе не прихоть, а рабочий способ, который улучшает стирку без капли химии.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Что даёт лавровый лист при стирке

Это простое растение способно:

  • Уничтожать бактерии и грибок;
  • Удалять стойкие запахи (влага, пот, сырость);
  • Смягчать ткань и освежать бельё;
  • Продлевать срок службы стиральной машины.

"Лавровый лист богат антиоксидантами, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Во время стирки активные вещества попадают в воду и дезинфицируют ткани", — отмечается в источнике.

Особенно ценен этот трюк в сезоны, когда аллергия отступает, а бельё нуждается в глубокой чистке. Свежий, натуральный аромат лавра легко перебивает даже самые въедливые запахи.

Польза для машины — не миф

Помимо чистоты одежды, листья помогают справляться с бактериями и плесенью внутри барабана. Это актуально, если машинка стоит в ванной, где почти всегда повышенная влажность.

Плесень в стиральной машине не только вызывает запахи, но и влияет на качество стирки. Лавровый лист предотвращает её появление и помогает избавиться от скопившейся грязи.

Как правильно использовать

Всё просто:

  • Положите несколько сухих лавровых листьев прямо в барабан.
  • Для деликатных тканей — используйте тканевый мешочек или сеточку.
  • Запустите стирку как обычно — и почувствуйте разницу.
  • Результат вас приятно удивит: свежий аромат, мягкая ткань, отсутствие запахов и ощущение, будто вещи только что из химчистки.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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