Подъезд — не курилка: что делать, если соседи игнорируют закон

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда соседи устраивают "курилку" прямо на лестничной площадке, это не только раздражает, но и нарушает закон. Запах сигарет может проникать в квартиры, вредить здоровью жильцов и даже стать причиной пожара. Вот как можно с этим справиться.

Фото: 500px.com by Lindsay Fox, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сигарета

Где курить запрещено

Закон прямо запрещает курение (включая кальяны и электронные сигареты) в общих зонах многоквартирного дома: в лифтах, на лестницах, балконах общего пользования, чердаках, подвалах и на придомовой территории. За нарушение грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Курить можно только в специально оборудованных зонах — на улице или в изолированных помещениях с вентиляцией. А вот в своей квартире и на личном балконе — можно, но только если дым не мешает соседям. Иначе возможны иски о компенсации.

Поговорите с соседом

Если вы знаете, кто курит — начните с личного разговора. Спокойно объясните, почему это вызывает дискомфорт. Главное — не угрожайте и не провоцируйте конфликт. Иногда достаточно просто по-человечески договориться.

Если курит квартиросъёмщик, поговорите с собственником.

Повесьте табличку

Иногда помогает простой визуальный напоминатель: табличка "Не курить" с пояснением, почему это важно. Она может сработать лучше, чем уговоры.

Не помогло? Действуйте официально

Если разговоры не дали результата — собирайте доказательства. Сфотографируйте или снимите на видео факт курения. Привлеките свидетелей, желательно не родственников. Записи с подъездных камер тоже подойдут.

С заявлением можно обратиться к участковому или в полицию. Опишите ситуацию, укажите имя нарушителя и приложите доказательства. В лучшем случае — штраф от 500 до 1500 рублей.

Суд и крайние меры

Можно потребовать компенсацию морального вреда через суд. Но учтите: сумма будет небольшой, а само разбирательство — долгим и затратным.

Вместе с соседями можно рассмотреть идею создать официальное место для курения — с вентиляцией и безопасностью. Но для этого нужно согласие большинства владельцев квартир.

Уточнения

Куре́ние - пиролитическая ингаляция, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.



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