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Простые детали, которые сделают гостиную визуально дороже

1:53
Недвижимость

Хотите, чтобы ваша гостиная выглядела стильно и дорого — но без глобальных переделок? Всё решают детали. Порой достаточно пары хорошо подобранных акцентов, чтобы даже самый простой интерьер заиграл по-новому.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Вот три дизайнерских секрета, которые действительно меняют восприятие пространства.

1. Эффектные вазы — простая роскошь

Даже бюджетная ваза, если она необычной формы или интересной текстуры, способна визуально "вытянуть" весь интерьер. Именно такие декоративные элементы создают ощущение продуманности и стиля.

Совет:
Выбирайте вазы крупного формата, с матовой поверхностью, геометрией или "под керамику". Ставьте их не только на столы, но и на пол — рядом с креслом или у камина.

2. Редкие растения вместо зелёной массы

Не любое "озеленение" украшает. Горшки с базовыми цветами, вроде хлорофитума или спатифиллума, выглядят скучно и устарело. Но одно-два редких или эффектных растения могут сделать всю комнату визуально "живой" и современной.

Подумайте о таких вариантах:

  • олива в кадке,

  • стелющиеся формы монстеры,

  • замиокулькас или фикус лировидный.

Выбирайте крупные листья, выразительные формы и стильные кашпо.

3. Тёмное дерево: глубина и статус

Мебель или элементы декора из тёмного дерева сразу создают ощущение основательности. Это может быть журнальный столик, рама зеркала, полка или даже поднос. Матовый, глубокий оттенок дерева всегда воспринимается как дорогой — в отличие от светлого пластика или ламината под дуб.

Дизайнерский приём:
Сочетайте дерево с латунью, стеклом или текстилем — и комната получит визуальную глубину и структуру.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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