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Гладить по-старинке — ошибка: фольга переписывает правила

1:29
Недвижимость

Рубашки — настоящие чемпионы по мятой жизни. Только достанешь из шкафа — уже видно каждую складку. А утюг? Нужно угадывать температуру, чтобы не сжечь любимую вещь. Но есть лайфхак, который всё меняет.

Глажка
Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Глажка

Секрет в алюминии

Чтобы быстро справиться с мятой одеждой, достаточно одной вещи — кухонной фольги. Оберните ею подошву утюга (предварительно его очистив), включите прибор и проведите по рубашке. Эффект — как от парового пресса.

Фольга усиливает тепло, направляя его и сверху, и снизу. За счёт этого складки разглаживаются в два раза быстрее. Переворачивать вещь не придётся.

Альтернатива: гладильная доска

Не хотите оборачивать сам утюг? Застелите фольгой поверхность доски — результат будет тем же. Придётся потратить немного больше материала, но вы всё равно сэкономите время и силы.

Какой стороной класть фольгу

У фольги есть глянцевая и матовая стороны. Для глажки лучше использовать блестящую — она лучше отражает тепло. Кстати, в кулинарии её используют для сохранения температуры — именно глянцевая сторона обращается к продуктам, когда вы запекаете картошку или овощи.

Этот приём можно применять и для рубашек, и для брюк, и даже для деликатных тканей. Просто, быстро и без риска прожечь ткань.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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