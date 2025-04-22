Хочется обои на кухне? Есть способ, чтобы они не испортились

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обои на кухне? Для многих это звучит как интерьерное табу. Ведь мы привыкли, что в этом помещении важны прочность, влагостойкость и устойчивость к загрязнениям. Однако современные дизайнеры всё чаще пересматривают это правило — и предлагают нестандартные решения, в которых обои вполне уместны. Главное — знать, где и как их использовать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зелёная кухня

Почему обои не рекомендуют для кухни

Главная зона риска — это, конечно, кухонный фартук: участок стены за плитой и раковиной. Здесь высокая влажность, температурные перепады и частые загрязнения. Обычные обои на этом участке действительно быстро придут в негодность.

Поэтому большинство специалистов советуют использовать плитку, ПВХ-панели или стекло, которые можно без труда вымыть и которые выдерживают кухонные "бури".

Но можно — если правильно защитить

Если вам по душе обои и вы хотите видеть их даже на фартуке — это возможно. Вот несколько проверенных решений:

Стекло поверх обоев . Стеклянный экран над зоной готовки сохранит декор и защитит от влаги и жира.

Фартук из плитки + обои рядом . Можно выложить плитку только в самой уязвимой зоне, а выше и по бокам оформить стены обоями.

Прозрачное защитное покрытие. Существуют влагостойкие лаки или прозрачные ПВХ-листы, которыми можно закрыть обои, создавая "барьер".

Какие обои подойдут лучше всего

Если вы решите использовать обои на кухне, выбирайте материалы с повышенной устойчивостью:

Виниловые обои - плотные, устойчивы к влаге и хорошо моются.

Флизелиновые обои - прочные и легко переносят перепады температур.

Стеклообои - особенно прочные и практичные, можно даже перекрашивать.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.





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