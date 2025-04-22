Хочется обои на кухне? Есть способ, чтобы они не испортились

Обои на кухне? Для многих это звучит как интерьерное табу. Ведь мы привыкли, что в этом помещении важны прочность, влагостойкость и устойчивость к загрязнениям. Однако современные дизайнеры всё чаще пересматривают это правило — и предлагают нестандартные решения, в которых обои вполне уместны. Главное — знать, где и как их использовать.
Главная зона риска — это, конечно, кухонный фартук: участок стены за плитой и раковиной. Здесь высокая влажность, температурные перепады и частые загрязнения. Обычные обои на этом участке действительно быстро придут в негодность.
Поэтому большинство специалистов советуют использовать плитку, ПВХ-панели или стекло, которые можно без труда вымыть и которые выдерживают кухонные "бури".
Если вам по душе обои и вы хотите видеть их даже на фартуке — это возможно. Вот несколько проверенных решений:
Стекло поверх обоев. Стеклянный экран над зоной готовки сохранит декор и защитит от влаги и жира.
Фартук из плитки + обои рядом. Можно выложить плитку только в самой уязвимой зоне, а выше и по бокам оформить стены обоями.
Прозрачное защитное покрытие. Существуют влагостойкие лаки или прозрачные ПВХ-листы, которыми можно закрыть обои, создавая "барьер".
Если вы решите использовать обои на кухне, выбирайте материалы с повышенной устойчивостью:
Виниловые обои - плотные, устойчивы к влаге и хорошо моются.
Флизелиновые обои - прочные и легко переносят перепады температур.
Стеклообои - особенно прочные и практичные, можно даже перекрашивать.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
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