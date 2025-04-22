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Без полива, но с вау-эффектом: как фальшивые растения спасают комнату

1:56
Недвижимость

Многие до сих пор уверены: искусственные растения портят интерьер и выдают дурной вкус. Но современные дизайнеры с этим категорически не согласны. И у них есть веские аргументы.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Почему раньше считалось, что это моветон

Действительно, ещё лет 10 назад пластиковые цветы выглядели дешёво, неестественно и ассоциировались с офисными углами и пыльными приёмными. Их блеск, неестественные формы и цвета — всё вызывало ощущение "игрушечного" декора.

Но время изменилось

Сейчас искусственные растения стали на порядок реалистичнее. Современные материалы позволяют воссоздавать фактуру листьев, мягкость лепестков и даже лёгкую небрежность, свойственную живым растениям. Часто отличить их от настоящих можно только по прикосновению.

Результат? Они не только не портят интерьер, но и делают его стильным, ухоженным и завершённым.

Какие плюсы у "ненастоящей" зелени

  • Минимум ухода. Не нужно поливать, пересаживать, защищать от сквозняков или болезней.

  • Гибкость размещения. Можно поставить в тёмный угол, на шкаф, в ванную — туда, где живое растение не выживет.

  • Долговечность. Хорошо подобранные искусственные цветы будут радовать глаз годами.

  • Безопасность. Особенно актуально для аллергиков, людей с детьми и животных.

Как использовать искусственные растения со вкусом

  • Выбирайте качественные варианты — с матовой текстурой, без яркого пластика и "глянцевого блеска".

  • Смешивайте с живыми — композиции выглядят натуральнее, если рядом есть и настоящая зелень.

  • Ставьте в красивые кашпо — от горшка зависит восприятие всей композиции.

  • Не забывайте о чистоте — пыль на листьях выдаст фальшь.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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