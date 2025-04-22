Капиталы бегут, стройка идёт, рубль качается — квартира стала шахматной фигурой

Стоит ли сейчас покупать недвижимость в России? Вопрос, который звучит всё чаще — и не без причины. На фоне неопределённой экономической и политической ситуации многие не понимают, куда качнётся рынок. Однако именно сейчас, по мнению экономиста Павла Штанова, на рынке сложилась почти уникальная ситуация.
"Ключевая ставка остаётся на высоком уровне, но благодаря программам льготной ипотеки жильё остаётся доступным для широкой аудитории", — отмечает Штанов.
Поддержка государства в сочетании с активной застройкой новых объектов создаёт конкуренцию между застройщиками и сдерживает рост цен. В некоторых регионах зафиксировано даже небольшое снижение стоимости на новостройки. Это даёт покупателям шанс выбрать жильё на максимально выгодных условиях.
Недавнее ослабление рубля сделало российскую недвижимость интересной для иностранных инвесторов. Их спрос может оказать поддержку ценам, особенно в привлекательных локациях — крупных городах и туристических зонах.
"Мы не увидим взрывного роста, как в 2020–2021 годах. Цены будут расти умеренно, в зависимости от региона и типа объекта", — говорит эксперт.
Инфляция уже оказывает давление на стоимость строительных материалов и услуг. Это, в свою очередь, отразится на цене квадратного метра. Продление или изменение условий по льготной ипотеке также станет решающим фактором.
Но в прогнозе есть и тревожные нотки.
"Если геополитическая ситуация обострится, возможен отток капитала и снижение интереса к недвижимости", — подчёркивает Штанов.
Судя по всему, до осени 2025 года рынок будет развиваться спокойно, без резких скачков, но и без полного затишья. Кто успеет войти в рынок сейчас, может оказаться в выигрышной позиции, сообщает ИА RuNews24.ru.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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