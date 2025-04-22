Капиталы бегут, стройка идёт, рубль качается — квартира стала шахматной фигурой

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоит ли сейчас покупать недвижимость в России? Вопрос, который звучит всё чаще — и не без причины. На фоне неопределённой экономической и политической ситуации многие не понимают, куда качнётся рынок. Однако именно сейчас, по мнению экономиста Павла Штанова, на рынке сложилась почти уникальная ситуация.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Что делает покупку жилья выгодной

"Ключевая ставка остаётся на высоком уровне, но благодаря программам льготной ипотеки жильё остаётся доступным для широкой аудитории", — отмечает Штанов.

Поддержка государства в сочетании с активной застройкой новых объектов создаёт конкуренцию между застройщиками и сдерживает рост цен. В некоторых регионах зафиксировано даже небольшое снижение стоимости на новостройки. Это даёт покупателям шанс выбрать жильё на максимально выгодных условиях.

Валюта ослабла — интерес к рынку вырос

Недавнее ослабление рубля сделало российскую недвижимость интересной для иностранных инвесторов. Их спрос может оказать поддержку ценам, особенно в привлекательных локациях — крупных городах и туристических зонах.

"Мы не увидим взрывного роста, как в 2020–2021 годах. Цены будут расти умеренно, в зависимости от региона и типа объекта", — говорит эксперт.

Что может повлиять на рынок дальше

Инфляция уже оказывает давление на стоимость строительных материалов и услуг. Это, в свою очередь, отразится на цене квадратного метра. Продление или изменение условий по льготной ипотеке также станет решающим фактором.

Но в прогнозе есть и тревожные нотки.

"Если геополитическая ситуация обострится, возможен отток капитала и снижение интереса к недвижимости", — подчёркивает Штанов.

Судя по всему, до осени 2025 года рынок будет развиваться спокойно, без резких скачков, но и без полного затишья. Кто успеет войти в рынок сейчас, может оказаться в выигрышной позиции, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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