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Эффект пещеры: эти шторы выглядят стильно, но разрушают вас изнутри

2:54
Недвижимость

Тёмные шторы, которые кажутся уютными и помогают создать интимную атмосферу, на самом деле могут вредить вашему психическому здоровью. Исследование MIT показало: неправильный выбор текстиля в доме увеличивает риск депрессии на 34%.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

Главная опасность — в плотных, тяжелых шторах, особенно если они черного или насыщенно-темного цвета. Такие ткани блокируют до 90% дневного света, и даже двух часов в полутьме достаточно, чтобы уровень серотонина упал на 20%. Это напрямую влияет на настроение, энергию и способность концентрироваться.

Дополнительный риск — в химическом составе тканей. Дешевые шторы из масс-маркета часто окрашиваются красителями с высоким содержанием летучих органических соединений. Эти вещества испаряются в воздухе и могут вызывать раздражение дыхательных путей, усиливать тревожность и нарушать сон. Особенно токсичными считаются красные и темно-синие шторы. Ситуацию усугубляет так называемый "эффект пещеры" — когда человек полностью отрезан от естественного света и визуального контакта с улицей. Эта изоляция усиливает ощущение одиночества и отрешенности, особенно если в комнате слабое освещение.

Университет Торонто в эксперименте доказал: люди, находившиеся в помещениях с плотными шторами, в три раза чаще жаловались на апатию по сравнению с теми, кто жил с легкими и полупрозрачными текстилями. Чтобы избежать подобных последствий, важно выбирать шторы из натуральных тканей — льна или хлопка с добавлением до 30% синтетики для прочности. Оптимальная плотность — 120-140 г/м². Цвета также имеют значение: в спальне лучше всего работают бледно-зеленые оттенки, которые снижают уровень кортизола. В гостиной подойдут теплые бежевые тона, стимулирующие общение, а для рабочего кабинета — лавандовые, повышающие концентрацию.

Современный подход — это так называемый умный текстиль. Например, ткани с УФ-фильтрами и встроенными светочувствительными датчиками, как в разработке NanoWeave, умеют подстраиваться под освещенность и регулировать прозрачность в течение дня. Если вы уже купили плотные шторы и чувствуете упадок сил, начните с простого детокса: откройте окна минимум на два часа, чтобы ультрафиолет разрушил вредные соединения. Постирайте шторы при 60 градусах с добавлением соды — это поможет удалить до 80% токсичных красителей. И замените тяжёлые гардины на римские шторы из бамбука. Они не только пропускают свет, но и поглощают шум.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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