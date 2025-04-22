Никогда не ставьте эти растения в спальне — они мешают вам высыпаться

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спальня — это не просто помещение, а зона восстановления сил. Мы часто украшаем её растениями, считая, что зелень в интерьере — это всегда полезно. Однако некоторые популярные комнатные цветы могут не только нарушать атмосферу покоя, но и реально мешать отдыху.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

С точки зрения фэн-шуй, определённые растения излучают дисгармоничную энергию. А с точки зрения физиологии — могут влиять на микроклимат и даже провоцировать аллергию.

Язык тёщи (сансевиерия), несмотря на свои очищающие свойства, не рекомендуется для спальни. Всё дело в форме его листьев — они острые, как лезвия. Такие формы, по мнению экспертов, символизируют напряжение и раздражение. Более спокойный аналог — аспидистра.

Кактусы и другие растения с колючками тоже лучше убрать из зоны отдыха. Колючие формы ассоциируются с агрессией и могут нарушать ощущение уюта. Им на смену подойдут гладкие суккуленты с округлыми листьями.

Молочай трёхгранный, несмотря на эффектный внешний вид, содержит токсичный сок, способный вызывать раздражение. Это растение особенно нежелательно в помещениях, где вы проводите много времени. Альтернатива — каланхоэ, безопасное и декоративное.

Мирная лилия, на первый взгляд идеальное растение для интерьера, в спальне может оказаться лишней. Она испаряет слишком много влаги, создавая избыточную сырость, которая мешает комфортному сну. Вместо неё можно использовать монстеру, особенно тайские сорта.

Выбирая растения для спальни, стоит учитывать не только внешний вид, но и их влияние на атмосферу и самочувствие. Зелень должна поддерживать чувство спокойствия, а не нарушать его.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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