Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мать Тимати о внуке Ратмире: к его воспитанию не имею никакого отношения
Загадка белых пятен: разбираемся с проблемами рассады баклажанов
Мал да злобен: почему маленькие собаки лают громче всех
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Путь к бомжу: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что провалила 15 кинопроб
7 признаков того, что ваша подушка давно стала вашим главным врагом
Умные дома и ИИ: как технологии меняют нашу жизнь за кулисами
Отсутствие целлюлита и сияющая кожа — всё благодаря щётке для сухого массажа
Новые дома, школы и парки: как изменится Донбасс в ближайшие годы

Японский способ сушить бельё в ванной, который сэкономит вам кучу времени и нервов

1:23
Недвижимость

Маленькие квартиры? Узкие ванные? Это не повод мириться с вечной сыростью и медленно сохнущим бельём. Японцы давно нашли идеальное решение — и оно не требует покупки громоздкой техники.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Всё дело в правильной организации пространства и использовании простых, но умных лайфхаков. Главный секрет — сушка белья прямо в ванной, но не как попало, а по правилам.

В Японии даже в самых компактных квартирах белье сушат в проветриваемых ванных комнатах. Выше — значит лучше: сушилка или бельевая верёвка размещаются ближе к потолку, где циркуляция воздуха активнее. Добавьте вентиляцию, осушитель воздуха или даже просто включите вытяжку — и у вас получится компактная и эффективная сушильная зона.

А как развешивать бельё? Тоже не просто так. Используйте вешалки — широкие, чтобы ткань не слипалась. Крупные вещи — по краям, мелочь — в центре. Главное правило: ничего не должно касаться друг друга. Свободный поток воздуха — ваш союзник.

И ещё один гениальный трюк: постройте "палатку" из простыни над сушилкой и направьте внутрь вентилятор. Получается импровизированная сушильная камера! Синтетика высохнет за 15 минут, а даже плотные джинсы — быстрее, чем на балконе.

Уточнения

Сушилка — предмет хозяйственного инвентаря.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ни в коем случае!: известный режиссёр раскрыла, какие два советских фильма нельзя переснимать
Российское кино
Ни в коем случае!: известный режиссёр раскрыла, какие два советских фильма нельзя переснимать Аудио 
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Путь к бомжу: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что провалила 15 кинопроб
Умные дома и ИИ: как технологии меняют нашу жизнь за кулисами
7 признаков того, что ваша подушка давно стала вашим главным врагом
Отсутствие целлюлита и сияющая кожа — всё благодаря щётке для сухого массажа
Новые дома, школы и парки: как изменится Донбасс в ближайшие годы
Фертё-Нойзидлер — место, где природа и культура создают гармонию
Безупречный вид перед камерой: секрет моделей скрыт в этом простом напитке
Побеждаем слизней: какие растения станут вашей защитой
Маленькая доза — большая реакция: когда алкоголь вскрывает скрытые болезни
Приюты не помогут: как остановить поток бездомных собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.