Соль против грибка: как защитить квартиру от плесени всего за 5 минут

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали чёрные пятна на откосах, запах сырости в шкафу или неприятную влагу в углах комнаты? Даже если пока не сталкивались с плесенью, поверьте — это только вопрос времени. И бороться с ней не так просто, как кажется. К счастью, у вас уже есть один неожиданный, но эффективный помощник — обычная поваренная соль.

Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плесень

Почему появляется плесень?

Всё дело в сочетании сырости, плохой вентиляции и холодных поверхностей. Окна, углы, шкафы, участки за мебелью — любимые места грибка. Особенно быстро проблема возникает зимой или в помещениях, где сушат бельё, кипятят воду или просто не проветривают.

Что можно сделать?

Конечно, проветривать. Но не просто приоткрыть окно — нужен настоящий сквозняк, чтобы воздух активно циркулировал. Кроме того, старайтесь избегать резких перепадов температуры, используйте осушители воздуха, приоткрывайте двери шкафов и даже холодильников на даче.

Самый простой лайфхак

Насыпьте соль в баночку или тканевый мешочек и поставьте в "мокрых" зонах: на подоконник, в угол комнаты, в шкаф. Соль впитает лишнюю влагу и поможет предотвратить появление плесени. Работают также рис, пищевая сода, древесный уголь и даже пакетики с силикагелем.

Это, конечно, не панацея. Но как временная мера — отлично. А в перспективе стоит подумать о теплоизоляции, проверке окон и устранении источников влажности. Иногда решить проблему помогает даже такое простое действие, как переставить чайник подальше от окна.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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