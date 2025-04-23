Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала

Выбираете материал для внутренней отделки? Кажется, выбор очевиден — пока не столкнётесь с реальностью. OSB или фанера — два доступных и популярных материала, но какой из них действительно подойдёт для ваших задач? Давайте разберёмся.
OSB (ориентированно-стружечная плита) изготавливается из древесной щепы, склеенной смолами под давлением и температурой. Стружка в слоях ориентирована строго в определённом направлении, что придаёт панели жёсткость и устойчивость к деформации.
Преимущества:
Недостатки:
Фанера создаётся путём склеивания листов шпона, каждый из которых расположен перпендикулярно предыдущему. За счёт этого структура получается особенно прочной и гибкой в применении.
Преимущества фанеры:
Недостатки:
Если нужен максимально бюджетный и прочный материал для черновой отделки — OSB станет отличным выбором. Он хорошо справляется с базовыми задачами, но требует внимательного отношения к экологии и декоративным качествам.
Фанера же выигрывает в эстетике, прочности и универсальности. Особенно хороша для тех случаев, когда материал будет на виду или подвергаться нагрузке. Главное — правильно выбрать сорт и тип клея.
Деформа́ция (от лат. deformatio - "искажение") — изменение формы и размеров тел или объёма, связанное с их перемещением друг относительно друга за счет приложения усилия, при котором тело искажает свои формы.
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