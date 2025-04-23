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Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала

2:36
Недвижимость

Выбираете материал для внутренней отделки? Кажется, выбор очевиден — пока не столкнётесь с реальностью. OSB или фанера — два доступных и популярных материала, но какой из них действительно подойдёт для ваших задач? Давайте разберёмся.

фанера
Фото: https://commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
фанера

OSB-плита — прочность по доступной цене

OSB (ориентированно-стружечная плита) изготавливается из древесной щепы, склеенной смолами под давлением и температурой. Стружка в слоях ориентирована строго в определённом направлении, что придаёт панели жёсткость и устойчивость к деформации.

Преимущества:

  • Высокая прочность и устойчивость к нагрузкам.
  • Относительная влагостойкость (особенно у марок OSB-3 и OSB-4).
  • Простота монтажа: легко пилится, сверлится, крепится.
  • Доступная стоимость.
  • Приемлемые тепло- и звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

  • Выделение формальдегида — важно проверять класс эмиссии.
  • Меньшая механическая прочность по сравнению с фанерой.
  • Деформируется при перегреве.
  • Требует дополнительной отделки из-за неэстетичного вида.

Фанера — классика с характером

Фанера создаётся путём склеивания листов шпона, каждый из которых расположен перпендикулярно предыдущему. За счёт этого структура получается особенно прочной и гибкой в применении.

Преимущества фанеры:

  • Высокая прочность и жёсткость, особенно по изгибу.
  • Легко обрабатывается: пилится, шлифуется, клеится.
  • Эстетичный внешний вид — подходит для декоративной отделки.
  • Универсальность применения: от пола до мебели.
  • Хорошая звукоизоляция.

Недостатки:

  • Некоторые виды фанеры (например, ФСФ) выделяют вредные вещества при нагреве.
  • Чувствительность к влаге у определённых сортов.
  • Возможны дефекты в структуре.
  • Требуется дополнительная защита при использовании в неблагоприятных условиях.

Вывод

Если нужен максимально бюджетный и прочный материал для черновой отделки — OSB станет отличным выбором. Он хорошо справляется с базовыми задачами, но требует внимательного отношения к экологии и декоративным качествам.

Фанера же выигрывает в эстетике, прочности и универсальности. Особенно хороша для тех случаев, когда материал будет на виду или подвергаться нагрузке. Главное — правильно выбрать сорт и тип клея.

Уточнения

Деформа́ция (от лат. deformatio - "искажение") — изменение формы и размеров тел или объёма, связанное с их перемещением друг относительно друга за счет приложения усилия, при котором тело искажает свои формы.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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