Ванная в 2025 году неузнаваема: добавьте этот элемент, и уют обеспечен

Когда-то ванная считалась сугубо техническим помещением — крошечная, скучная, без намёка на уют. Но времена изменились: сегодня это — ваша личная SPA-зона. Здесь важны не только функциональность, но и атмосфера.
В центре внимания — создание уютного уголка, где можно расслабиться после долгого дня. А значит, материалы — максимально "тёплые" и натуральные: древесина, камень, мягкие оттенки.
Цвет сезона — насыщенная бирюза. Она создаёт ощущение отпуска. Также в моде мшистый, оливковый, коралловый и терракотовый — они добавляют уюта, особенно в ванных без окон.
Кто бы мог подумать, но освещение — настоящий хит! Теперь оно не только функциональное, но и атмосферное. Помимо подсветки зеркал, дизайнеры советуют:
Керамика остаётся фаворитом — за счёт влагостойкости и богатства дизайнов. Но не только:
Для экономии часто используют виниловые обои, декоративную штукатурку, панели из МДФ.
Рисунки вдохновлены природой:
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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