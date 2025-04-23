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Ванная в 2025 году неузнаваема: добавьте этот элемент, и уют обеспечен

1:52
Недвижимость

Когда-то ванная считалась сугубо техническим помещением — крошечная, скучная, без намёка на уют. Но времена изменились: сегодня это — ваша личная SPA-зона. Здесь важны не только функциональность, но и атмосфера.

Ванная комната
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната

Главный тренд — натуральность и релакс

В центре внимания — создание уютного уголка, где можно расслабиться после долгого дня. А значит, материалы — максимально "тёплые" и натуральные: древесина, камень, мягкие оттенки.

Цвет сезона — насыщенная бирюза. Она создаёт ощущение отпуска. Также в моде мшистый, оливковый, коралловый и терракотовый — они добавляют уюта, особенно в ванных без окон.

Новая эра освещения

Кто бы мог подумать, но освещение — настоящий хит! Теперь оно не только функциональное, но и атмосферное. Помимо подсветки зеркал, дизайнеры советуют:

  • Люстры и бра, как в жилых комнатах.
  • Светильники в полу или плинтусах — для полумрака.
  • Подсветку акцентной стены с декоративным панно.

Отделка: больше, чем плитка

Керамика остаётся фаворитом — за счёт влагостойкости и богатства дизайнов. Но не только:

  • Имитация дерева — от дуба до сосны.
  • Викторианские цветочные узоры.
  • Скандинавские соты и кабанчики.
  • Крупноформатные панно без швов.
  • Камень — травертин, малахит, розовый мрамор.

Для экономии часто используют виниловые обои, декоративную штукатурку, панели из МДФ.

Принты, которые расслабляют

Рисунки вдохновлены природой:

  • Морская тематика с ракушками и пальмами.
  • Цветочный "ситец", розы и фиалки.
  • Туманные леса и скандинавские орнаменты.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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