Ванная в 2025 году неузнаваема: добавьте этот элемент, и уют обеспечен

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда-то ванная считалась сугубо техническим помещением — крошечная, скучная, без намёка на уют. Но времена изменились: сегодня это — ваша личная SPA-зона. Здесь важны не только функциональность, но и атмосфера.

Фото: https://www.freepik.com Ванная комната

Главный тренд — натуральность и релакс

В центре внимания — создание уютного уголка, где можно расслабиться после долгого дня. А значит, материалы — максимально "тёплые" и натуральные: древесина, камень, мягкие оттенки.

Цвет сезона — насыщенная бирюза. Она создаёт ощущение отпуска. Также в моде мшистый, оливковый, коралловый и терракотовый — они добавляют уюта, особенно в ванных без окон.

Новая эра освещения

Кто бы мог подумать, но освещение — настоящий хит! Теперь оно не только функциональное, но и атмосферное. Помимо подсветки зеркал, дизайнеры советуют:

Люстры и бра, как в жилых комнатах.

Светильники в полу или плинтусах — для полумрака.

Подсветку акцентной стены с декоративным панно.

Отделка: больше, чем плитка

Керамика остаётся фаворитом — за счёт влагостойкости и богатства дизайнов. Но не только:

Имитация дерева — от дуба до сосны.

Викторианские цветочные узоры.

Скандинавские соты и кабанчики.

Крупноформатные панно без швов.

Камень — травертин, малахит, розовый мрамор.

Для экономии часто используют виниловые обои, декоративную штукатурку, панели из МДФ.

Принты, которые расслабляют

Рисунки вдохновлены природой:

Морская тематика с ракушками и пальмами.

Цветочный "ситец", розы и фиалки.

Туманные леса и скандинавские орнаменты.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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