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Неожиданные детали, которые визуально удешевляют интерьер

2:24
Недвижимость

Вы можете потратить немалую сумму на мебель и отделку, но одна-единственная деталь способна испортить весь эффект. Почему так происходит и как этого избежать?

Диван
Фото: https://www.freepik.com by topntp26
Диван

Детали, которые выдают интерьер

Интерьер могут "удешевить" на первый взгляд незначительные вещи — например, пластиковая фурнитура. Белые розетки, выключатели или пластиковые карнизы легко нарушают гармонию, особенно в классических и богатых по стилю интерьерах. Здесь важна каждая мелочь — даже подоконник может сыграть не в вашу пользу.

Поэтому, выбирая аксессуары, не экономьте на видимых деталях. Это небольшие вложения, которые заметно повышают общий уровень интерьера.

Устаревшие тренды: пора отпустить

Интерьер, оформленный по канонам начала 2000-х, сразу считывается: многоярусные потолки, пескоструйные рисунки на зеркалах, шкафы-купе с фотопечатью и фартуки на кухне с изображениями природы — всё это сегодня в числе антирешений. Такие элементы моментально "старят" обстановку и придают ей налёт устаревшей роскоши.

Освещение решает

Свет — один из главных инструментов дизайна. Если в комнате темно, уют ощущается хуже, вне зависимости от отделки. Забудьте схему "люстра + два бра". Это пережиток прошлого, который делает интерьер плоским.

Разместите освещение по зонам, добавьте декоративную подсветку. Акценты на картины, ниши или фактурные поверхности сделают интерьер визуально богаче.

Не бойтесь цвета

Монотонные бежевые интерьеры часто сравнивают с гостиничными номерами. Они могут быть аккуратными, но редко — выразительными. Добавьте цвета, пусть даже локально — подушки, кресло, ковёр. Это создаёт настроение и показывает, что интерьер "живой".

Массовость = дежавю

Если ваш интерьер вызывает ощущение "где-то я это уже видел", скорее всего, он и правда состоит из типовых решений масс-маркета. Сам по себе он не вреден — вредна его чрезмерность.

Разбавьте пространство индивидуальными находками: винтажной вещью, арт-объектом или предметом с историей. Это создаст характер и чувство уникальности.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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