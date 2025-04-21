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Пикник с сюрпризом: что нужно знать, чтобы клещи не испортили ваш отдых

1:15
Недвижимость

С приходом тепла всё больше людей отправляются на природу — гулять в лесу, устраивать пикники, собирать ягоды или просто дышать свежим воздухом. Но в это же время просыпаются и клещи — крошечные паразиты, укус которых может обернуться серьёзными проблемами.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Чтобы не стать их жертвой, важно знать простые, но действенные меры предосторожности. Одежда должна максимально закрывать тело — длинные рукава, штанины, головной убор. Светлая ткань поможет быстрее заметить клеща, а заправленные штаны в носки лишат его шансов добраться до кожи.

Используйте репелленты — они отпугивают паразитов и снижают риск укуса. Не садитесь прямо на траву, особенно в высокой растительности и на опушках леса — это их излюбленные места.

После прогулки обязательно тщательно осмотрите всё тело: подмышки, пах, шею, голову, зону за ушами. Лучше принять душ и сразу переодеться, а одежду — постирать.

Если клещ всё-таки укусил, не паникуйте. Его нужно аккуратно удалить пинцетом, не сдавливая тело, и обработать ранку антисептиком. После — обратиться к врачу. 

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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