Грязная форма и пятна от еды? Этот цикл стирки избавит от любых проблем

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Грязная спортивная форма, испачканные едой скатерти и белые вещи, потерявшие свою свежесть, — в таких случаях обычная стирка часто оказывается бессильной. Однако, как отмечают эксперты, на многих современных стиральных машинах есть функция, которую владельцы часто игнорируют, но которая может значительно улучшить результат — это цикл предварительного замачивания.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Бельё сначала замачивается в воде перед основной стиркой. Это особенно эффективно при стойких загрязнениях — например, пятнах на спортивной одежде, засохшей пище на скатертях или серых полотенцах, утративших цвет, пишет Good Housekeeping.

Обычно к воде добавляют моющее средство или специальный раствор для замачивания, что усиливает эффект. В зависимости от модели, предварительное замачивание может длиться от 15 до 30 минут. После этого машина сливает воду и без вмешательства владельца переходит к основному циклу стирки.

Эксперты уточняют: не во всех машинах этот режим обозначен одинаково. Иногда он скрыт под другими названиями — "Предварительная стирка", "Обработка пятен", "Глубокая очистка" или "Механическое замачивание". Пользователям советуют заглянуть в инструкцию или внимательно изучить панель управления, чтобы найти нужный цикл и правильно использовать чистящее средство.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.