Недоступная роскошь: ипотека стала недосягаемой мечтой для большинства россиян

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гендиректор инвестиционной компании "ФЛИП" Евгений Шавнев отметил, что в нынешних условиях всего лишь 3% россиян могут получить ипотечный кредит. Высокие процентные ставки делают этот финансовый инструмент недоступным для большинства потенциальных заемщиков, желающих приобрести недвижимость.

Фото: commons.wikimedia.org by Станислав Соломахин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Новостройка. - panoramio

Шавнев подчеркнул важность ипотечных кредитов для общества и указал на строгие требования к заемщикам.

"В условиях текущих ставок подавляющее большинство потенциальных заемщиков оказались отрезаны от возможности купить недвижимость с использованием ипотеки. К ипотечным заемщикам предъявляются повышенные требования, так как речь идет о существенной сумме и на долгий срок", — сказал Шавнев.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет около 164 тысяч рублей, а в Москве превышает 390 тысяч рублей. Большинство россиян предпочитают двухкомнатные квартиры для проживания и однокомнатные для сдачи в аренду, сообщает Газета.Ru.

Шавнев объяснил, что для приобретения квартиры в среднем необходимо около 10 миллионов рублей, из которых 30% приходится на первоначальный взнос. Таким образом, сумма кредита составляет примерно 7 миллионов рублей.

Ежемесячный платеж по ипотеке на 10 лет может достигать 168-170 тысяч рублей. Для одобрения заявки на кредит доход заемщика должен составлять не менее 280 тысяч рублей в месяц, а на погашение кредита должно уходить не более 30-35% от его зарплаты. Оптимальным считается уровень дохода в 500 тысяч рублей в месяц.

Многие россияне откладывают оформление ипотеки. По результатам опросов, 65% респондентов планируют приобрести квартиру через два года, а 27% — через год. Большинство (81%) рассматривают покупку вторичного жилья, так как это позволяет сэкономить на ремонте и въехать в квартиру сразу после покупки.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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