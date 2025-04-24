Запрет на наличные расчеты в сделках с недвижимостью: защита от мошенников или ограничение свободы

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Риелтор Наталья Перескокова считает, что запрет сделок с жильем за наличные при стоимости свыше 1 млн рублей ограничивает свободу выбора покупателей. Хотя она понимает желание защитить граждан от мошенников, но считает, что это можно сделать другими способами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключ

Перескокова отметила, что наличные расчеты в сделках с недвижимостью стали редкостью, так как большинство предпочитают безналичный расчет. Это удобно, безопасно и комфортно.

Однако в некоторых ситуациях, например, при срочной сделке между знакомыми, наличные могут быть необходимы, сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

Эксперт также добавила, что запрет не повлияет на рынок недвижимости, так как те, кто не боится проверок, уже используют безналичные расчеты.

"Эксперты рынка недвижимости не поддерживают эту инициативу, хотя, повторюсь, в плане безопасности — отличная идея. Но навязать безопасность, навязать защиту — это тоже неправильно", — добавила Перескокова.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что законопроект о запрете наличных сделок с жильем дороже 1 млн рублей может быть принят до конца 2025 года.

При этом генеральный директор компании "ФЛИП" Евгений Шавнев заявил, что доля сделок за наличные на вторичном рынке достигла исторического максимума.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.





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