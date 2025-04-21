Весна, жара, мухи — как спастись, не превращая дом в лабораторию

Лето — это не только солнце, фрукты и отдых, но и… мухи в квартире. Жужжат, лезут в еду и раздражают до дрожи. А ещё они переносят десятки болезней — от тифа до гельминтов. Но есть хорошие новости: избавиться от мух можно и без химии. Вот 14 проверенных способов.
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Муха
Народные средства
Ловушка из бутылки
Срежьте горлышко, налейте сироп или варенье, вставьте воронкой — мухи залетят, а вылететь не смогут.
Эфирные масла
Мята, лаванда, эвкалипт или гвоздика — капните в аромалампу и поставьте в комнате.
Ароматные растения
Полынь, базилик, лавровый лист и даже герань отпугивают мух. Раскладывайте по подоконникам.
Водка или спирт
Разведите и распылите — запах неприятен насекомым, а людям безопасен.
Яблочный уксус
Отличная приманка: налей в банку, сделай отверстия в крышке — и ловушка готова.
Луковый сок
Натри оконные рамы и дверные проемы. Резкий запах работает как барьер.
Комнатные растения-мухоловки
Венерина мухоловка и жирянка не только декор, но и активные ловцы насекомых.
Химические средства
Липкие ленты и ловушки
Просты, но не очень эстетичны. Зато эффективны и безопасны.
Фумигаторы
Работают от розетки, испаряют запах, который выгоняет мух. Главное — проветрить потом.
Приманки с ядом
Насыпьте в крышки и расставьте — мухи съедят и погибнут.
Аэрозоли
Быстро, но токсично. Пользуйтесь с осторожностью и покидайте помещение после распыления.
Мухобойка
Классика жанра. Есть даже электрические — эффективнее и без лишней беготни.
Керосин и скипидар
Нанеси на тряпку и пройди по рамам. Работают как отпугиватели.
Чистота — залог спокойствия
Мой посуду, убирай остатки еды, не оставляй мусор. Установи сетки и закрой щели — и мухи просто не появятся.
Уточнения
Му́хи - насекомые, входящие в отряд Двукрылые (Diptera).