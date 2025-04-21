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Весна, жара, мухи — как спастись, не превращая дом в лабораторию

2:10
Недвижимость

Лето — это не только солнце, фрукты и отдых, но и… мухи в квартире. Жужжат, лезут в еду и раздражают до дрожи. А ещё они переносят десятки болезней — от тифа до гельминтов. Но есть хорошие новости: избавиться от мух можно и без химии. Вот 14 проверенных способов.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Народные средства

Ловушка из бутылки

  • Срежьте горлышко, налейте сироп или варенье, вставьте воронкой — мухи залетят, а вылететь не смогут.

Эфирные масла

  • Мята, лаванда, эвкалипт или гвоздика — капните в аромалампу и поставьте в комнате.

Ароматные растения

  • Полынь, базилик, лавровый лист и даже герань отпугивают мух. Раскладывайте по подоконникам.

Водка или спирт

  • Разведите и распылите — запах неприятен насекомым, а людям безопасен.

Яблочный уксус

  • Отличная приманка: налей в банку, сделай отверстия в крышке — и ловушка готова.

Луковый сок

  • Натри оконные рамы и дверные проемы. Резкий запах работает как барьер.

Комнатные растения-мухоловки

  • Венерина мухоловка и жирянка не только декор, но и активные ловцы насекомых.

Химические средства

Липкие ленты и ловушки

  • Просты, но не очень эстетичны. Зато эффективны и безопасны.

Фумигаторы

  • Работают от розетки, испаряют запах, который выгоняет мух. Главное — проветрить потом.

Приманки с ядом

  • Насыпьте в крышки и расставьте — мухи съедят и погибнут.

Аэрозоли

  • Быстро, но токсично. Пользуйтесь с осторожностью и покидайте помещение после распыления.

Мухобойка

  • Классика жанра. Есть даже электрические — эффективнее и без лишней беготни.

Керосин и скипидар

  • Нанеси на тряпку и пройди по рамам. Работают как отпугиватели.

Чистота — залог спокойствия

Мой посуду, убирай остатки еды, не оставляй мусор. Установи сетки и закрой щели — и мухи просто не появятся.

Уточнения

Му́хи - насекомые, входящие в отряд Двукрылые (Diptera).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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