Уборка без усилий: 5 новых функций роботов-пылесосов, которые делают всё за тебя

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ты до сих пор считаешь, что робот-пылесос — это беспомощная штука, застревающая под диваном, пора пересмотреть мнение. Современные модели ушли далеко вперёд: теперь они не просто катаются по дому, а действительно убирают — и делают это умно, чисто и почти без твоего участия.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Робот - пылесос

Вот 5 функций, которые доказывают, что роботы-пылесосы уже давно перестали быть игрушкой и стали настоящими помощниками.

Уборка по умному сценарию

Современный пылесос знает, где крошки после завтрака, а где спят кошки. Он сам определяет, какой режим включить в каждой комнате — будь то уборка шерсти, сухая пыль или мокрые следы. А ты можешь вручную настроить карту квартиры в приложении: указать мебель, зоны и нужные параметры.

Не боится препятствий

Больше никаких застреваний между ножками стула или у батареи. Новые модели оснащены камерами, гироскопами и датчиками, которые помогают распознавать предметы и аккуратно объезжать игрушки, носки и тапки. С уборкой теперь справится даже загромождённая комната.

Чистит даже в углах

Было время, когда круглые пылесосы не доставали до углов. Сегодня — другое дело. Благодаря системе RoboSwing швабры выдвигаются наружу и доходят до плинтусов, ножек мебели и всех труднодоступных мест.

Включается по голосу

Забудь про кнопки и приложение — просто скажи: "Алиса, включи уборку". Пылесос начнёт работу, остановится по команде и сам вернётся на зарядку. Абсолютный минимум усилий с твоей стороны.

Сам очищается от грязи

Забыли, что такое чистить пылесборник руками? Новые модели сами выбрасывают мусор в сменный мешок на станции. Некоторые даже моют и сушат швабры горячим воздухом, предотвращая запах и плесень. Особенно удобно для аллергиков.

Современные роботы-пылесосы давно перестали быть просто гаджетами для тех, кто не любит убираться. Теперь это продуманные устройства, которые работают точно, аккуратно и без лишнего шума — буквально сами планируют и выполняют уборку. Если тебе хочется освободить время и забыть о пыли под диваном, стоит попробовать хотя бы одну из этих функций — и ты уже не захочешь возвращаться к обычной швабре.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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