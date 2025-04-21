Золотые рамы, плюш и абажуры: уютный тренд с ноткой ностальгии

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Надоели однотипные интерьеры в стиле "сканди" и минимализма? Вдохновляющий тренд 2025 года — возвращение 90-х. Тот самый уют из детства с пастельными стенами, коврами на полу и лакированной мебелью снова в моде. Мы собрали главные детали, которые помогут передать атмосферу той эпохи — но без перегруза и "бабушкиного" настроения.

Фото: https://www.freepik.com Интерьер

Цвет и геометрия: как освежить интерьер

Яркие оттенки и контрастные сочетания были визитной карточкой 90-х. Если хочешь добавить динамики — выбирай смелые акценты: изумрудный, красный, желтый. Они отлично смотрятся в виде подушек, ваз, ковров. Геометрические принты — еще одна фишка той эпохи. Обои в полоску или ковры с графикой помогут зонировать пространство и визуально его расширить.

Мягкость в деталях

Пастельные оттенки — универсальная база. Они смягчают насыщенные цвета, а с золотом или стеклом дают современный благородный эффект. Особенно актуальны сиреневый, голубой и жемчужный — в отделке стен, плитке или текстиле.

Тепло под ногами: ковры и паркет

Ковры снова в тренде! Лучше всего работают винтажные узоры или нейтральные тона с легкой патиной. Паркет "елочкой" — еще один способ добавить уюта и структуры. Натуральное дерево никогда не выходит из моды, а его теплый оттенок согревает даже холодное пространство.

Абажуры, зеркала и стеклянные столики

Лампы с тканевыми абажурами вернулись в моду. Особенно с кисточками по краю. А стеклянные столики придают легкость и визуально "разгружают" пространство. Добавь зеркала в золотой раме, чтобы усилить винтажный эффект.

Хендмейд и перекраска

Если есть старый комод или бабушкин сервант — не спеши избавляться. Их можно перекрасить вручную в модные оттенки — лаванда, мятный, пыльно-розовый. Это добавит индивидуальности и продлит жизнь мебели.

Мягкость и объём

Бархат, плюш, гобелен — именно такие ткани были в моде тогда и вновь актуальны сейчас. Используй их в виде подушек, чехлов или штор. Такой текстиль добавит глубины, уюта и немного винтажной роскоши.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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